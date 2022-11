Fernández Patri, sobre el OPNGT: “Es extraordinario el espíritu que tiene”

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) por Formosa, el licenciado Ramiro Fernández Patri, destacó la planificación del Modelo Formoseño, en el marco del operativo solidario “Por Nuestra Gente, Todo” en Misión del Laishí.

En declaraciones recogidas por AGENFOR, definió: “Es extraordinario el espíritu que tiene este operativo que nació con el Modelo Formoseño en el año ’96”. Además, se refirió a los Juegos del Norte de Grande, el cual tendrá como sede a Formosa, participando equipos de las diez provincias que componen el norte argentino.

“El deporte es identitario también de este modelo que tiene a la juventud como centro”, resaltó, por eso “el deporte es mucho más que una competencia, es escuela de vida, es juego limpio y en equipo, es entrenarse para alcanzar los objetivos, solidaridad; y todo eso lo hacemos a través de esta política que lleva adelante el gobernador Gildo Insfrán”, reafirmó contundente.

En adelante destacó, por un lado, a los estudiantes de una escuela de Pirané que fueron premiados en un concurso internacional por el trabajado desarrollado en materia tecnológica, y por otro lado, celebró lo que el primer mandatario daba cuenta sobre los avances “de una obra estratégica como lo es el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pdte. Néstor Kirchner”.

La que “ya está funcionando con varios pacientes oncológicos, para que no tengan que ir a otras partes para tratarse e incluso vendrán los que son de otros lugares”.

También a la comunidad de Laishí durante el acto apertura del OPNGT, reseñó que el Modelo Formoseño: “Es un modelo integral, integrado y sistémico. Por un lado, es integral, porque tiene que ver con la salud, la educación, identidad, la cultura, el ambiente, el deporte”.

No obstante, “si todo eso no está coordinado, no tiene sentido por eso también es integrado”, agregó, y continuó: “Lo de integrado es porque es un conjunto de partes que integran un todo, donde cada parte tiene una independencia que dependen de ese sistema”.

Entonces, “este modelo inspirado en Juan Domingo Perón, tiene al mejor alumno, que es nuestro conductor, el gobernador Insfrán”, dijo con orgullo el diputado.

En lo relativo a la cuestión productiva e industrial, en la ocasión habló también de los convenios suscriptos entre el Gobierno provincial, a través de Fontex, con empresas privadas del rubro textil.

“Fontex que fue creado en el 2011, buscando un impacto social, así como Eva Perón enviada con su fundación máquinas de coser a las costureras”, reseñó. Del mismo modo, “en Formosa son más de 750 las que asociadas cooperativas recibieron los insumos por parte de la Provincia para que puedan trabajar, y de esa manera, sustituir importaciones”.

Es así como, por ejemplo, “abastecemos con guardapolvos a todo el sistema educativo al inicio de cada ciclo lectivo; lo mismo que indumentaria al personal de salud y seguridad”,

Es en esa línea que, desde esa empresa “a partir de ahora también la integramos al mercado, porque dos empresas, una local y otra de Buenos Aires, acordaron tercerizar su producción. En uno de los casos, Pontex al solicitar la confección de chombas a Fontex, y en el otro caso, fundas para almohadas, en una primera etapa”.

Esta medida es la que, para el diputado, “va extendiendo nuestro sistema productivo”.