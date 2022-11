El Senado dio sanción definitiva al Presupuesto 2023 y prorrogó una serie de impuestos nacionales

El Senado dio sanción definitiva al Presupuesto Nacional 2023, enviado por el Poder Ejecutivo para el ejercicio del año próximo, y aprobó las prórrogas de una serie de impuestos nacionales, en una votación por unanimidad del oficialismo y aliados, aunque sin la presencia en el recinto de la oposición radical-macrista.La presidenta del bloque Unidad Ciudadana, Juliana di Tullio, defendió las propuestas del oficialismo y recordó que “venimos de un año donde la oposición no votó el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo”. Remarcó, además, que “la oposición se ausenta de una manera poco responsable, en vez de estar discutiendo el plan, la hoja de ruta, el presupuesto, que nos vienen pidiendo desde el año pasado”.En tanto, si bien reconoció que le haría cambios al proyecto de presupuesto, destacó que “entre el desastre y desaguisado que dejó el macrismo, más la pandemia, más la guerra en Europa, lo que estamos haciendo es absolutamente titánico”.“Desde la oposición hablan de previsibilidad, y me cuesta recordar en qué presupuesto nacional el ex presidente Mauricio Macri mandó que iba a endeudar al país con el FMI, al que en el 2007 le habíamos dicho chau”, azuzó la senadora por la provincia de Buenos Aires e integrante del interbloque del Frente de Todos.“No hay que dejarse engañar por el discurso trillado y mediático del ex presidente Mauricio Macri, que repiten todos y todas al unísono en la oposición. Es un proyecto en el que sobran la mitad de los argentinos y argentinas”, reflexionó al analizar las propuestas de un eventual gobierno que el ex presidente deslizó en un libro que lleva su firma.En cambio, recordó que, cuando por decisión y acción del extinto presidente Néstor Kirchner, la República Argentina le dijo “chau al Fondo Monetario Internacional, pudimos diseñar nuestras propias políticas” y se ingresó en un sendero de crecimiento y recuperación salarial y de derechos sociales. Y llamó a votar “este presupuesto que no tiene ajuste”.“Lamento que la oposición no esté presente para hacerse cargo de los desastres y los desaguisados, que nosotros estamos tratando de arreglar con mucho esfuerzo”, insistió Di Tullio, al cierre de su intervención y tuvo un párrafo más para Macri al señalarlo como “un hombre que no se hace cargo del pasado, y mucho menos se hará cargo del futuro”.Al inicio del debate, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Ricardo Guerra explicó, al informar la proyección de gastos y recursos del 2023, que “el proyecto de Presupuesto propone converger a la estabilidad económica y para eso se fijan objetivos referidos al orden fiscal, propender al superávit comercial, fortalecer las reservas del Banco Central y fomentar un desarrollo con inclusión social”.El legislador riojano destacó que entre los objetivos centrales del Presupuesto Nacional 2023 se busca “la estabilización de la macroeconomía, la reducción de la inflación a un 60% anual, alcanzar un déficit fiscal de 1,9% del PBI, continuar con el crecimiento económico en un 2% del PBI y asegurar una importante infraestructura para las provincias, entre muchos otros”.