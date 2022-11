Dos estudiantes formoseños obtuvieron la medalla olímpica de Filosofía de la Argentina

Bajo el eje temático “Sujeto en la era de la tecnociencia”, dos alumnos capitalinos, a través de la exposición de sus respectivos trabajos, se destacaron en las Olimpíadas de Filosofía 2022.

Se trata de Abdías Gutiérrez de la EPES N°41, quien fue el ganador del Nivel 1, y de Letizia Servín del Instituto Privado San Martín, que se consagró en el Nivel 2.

Al respecto, la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), accedió a declaraciones que brindó la coordinadora provincial de Feria de Ciencias y Tecnología, la licenciada Sandra Arrieta, quien comentó que “las Olimpíadas de Filosofía se vienen realizando hace más de diez años”, destacando que “la provincia fue creciendo de a poco, trabajando en un inicio con tres o cuatro escuelas” y llegando a tener actualmente una “mayor convocatoria”.

“Este año volvimos a la presencialidad y pudimos tener siete instancias zonales y dado el número de participantes se llevó a cabo en cuatro zonas, en donde en total participaron casi 70 alumnos”, agregó.

Destacó la capacidad y el nivel educativo de los estudiantes formoseños, expresando que “siempre me he sentido orgullosa de ellos y sostengo que tienen piso, pero no techo, porque pueden llegar y cumplir el sueño que quieran”.

También, Arrieta comentó que “en las Olimpíadas, los estudiantes no participan con su nombre, sino con pseudónimos” y otro dato relevante que informó es que “tampoco tenemos jurado o evaluadores, sino que hablamos de valoradores”.

Aquí, explicó que “esto es así para considerar la integralidad de la persona con su contexto, con su realidad y acervo cultural en cada instancia, ya que va desenvolviéndose y cuando se dan los logros, recién vamos conociendo a qué institución y localidad pertenece”.

“Esto aún amerita más a que en Formosa tenemos igualdad de oportunidades y calidad a lo largo y ancho de la provincia”, subrayó.

Por otra parte, la profesora Silvia Silvero, referente de las Olimpíadas de Filosofía, destacó el rol de la licenciada Arrieta, esbozando que “siendo coordinadora de Ciencias y Tecnología, siempre le dio un impulso especial a este certamen”.

A su vez, manifestó que “el equipo laboral está conformado por 12 personas que trabajan incansable y desinteresadamente, y se siente orgulloso de nuestros representantes”.

Del mismo modo, realzó “el empuje, el auspicio y el financiamiento recibido por parte del Ministerio de Cultura y Educación”, afirmando que Formosa fue “la única provincia que llevó docentes referentes como acompañantes”.





Los representantes

El ganador del primer nivel, Abdías Gutiérrez, le comentó a AGENFOR: “Me resultó interesante, porque me gusta la convivencia, pero a la vez me parecía algo raro porque nunca tuve la materia específica”.

“Mi trabajo se llamaba “¿Mi Profe, me conoces?” y trata de los cambios de paradigmas en la educación en esta época, más que nada desde la llegada de la pandemia y de cómo debemos estudiar y ellos conocernos”, explicó el joven.

La otra ganadora, Letizia Servín, también resaltó que no tiene la materia, ya que se encuentra cursando la orientación de economía, pero confesó que participó mediante la invitación de un profesor.

“Fue un trabajo muy lindo y de mucho tiempo, pero sobre todo una gran experiencia”, cerró.