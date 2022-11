“Desde un primer momento se trabajó intensamente en la búsqueda de Torres”, aseguró el jefe de la Regional 6

La denuncia se recibió en la madrugada del miércoles 9 del corriente mes y a partir de ese momento se formaron equipos de búsquedas para lugares poblados y despoblados, se dialogó con vecinos, comerciantes, se rastrilló zonas de campo, se afectó la totalidad del personal que trabaja en Juárez y se acompañó también a familiares y vecinos del extinto en la búsqueda conjunta. 100 efectivos policiales por día fueron afectados a la búsqueda incesante durante 6 días que duró el operativo.

A partir del hallazgo del cuerpo sin vida de Sergio Onofre Torres, quien era buscado desde el 9 de noviembre de este año, se generaron varios comentarios que pusieron en tela de juicio todo el trabajo realizado por la policía en la búsqueda del mismo, en ese sentido, el jefe de la Unidad Regional Seis de Ingeniero Juárez, Comisario General Omar Francisco Brítez explicó que: “… la denuncia sobre el paradero de Sergio Onofre Torres se recibió minutos después de las 2:00 de la mañana del día miércoles 9 del corriente y a partir de ese mismo momento se articularon todos los trabajos de búsqueda del causante con las diferentes áreas de la policía, se conformaron los grupos y se recorrió todo el pueblo y zonas aledañas, afectándose para ello alrededor de 100 efectivos policiales….

La búsqueda incluyó dialogo con vecinos de los barrios San Martín, Pilcomayo, Obrero, Viejo, Agua Potable, Belgrano, Alberdi, Villa Hermosa, 22 viviendas, Centro, San Cayetano, 21 de julio, Virgen del Carmen y San Martín, entre otros, rastrillajes por caminos vecinales, ruta nacional 81, provincial 39, en parajes como Campo Bandera, El Mistolar, Pozo de Pato, Teniente Fraga, llegándose hasta Barilari, entregándose folletos con la imagen del causante, como así en los diferentes medios de comunicación se solicitó la difusión del pedido de paradero, acompañándose también a familiares y vecinos del hombre tanto de día como de noche, estándose siempre en contacto con ellos, dijo Brítez…”

Agregando además que: “…no se dejó de lado ningún dato aportado por vecinos y transeúntes que lo habían visto a Torres en zona céntrica, por la vera de la Ruta 81 y en zona del establecimiento ganadero San José, lugares donde se trabajaron montados a caballos, de a pie, en motocicletas y con un dron, tarea que posibilito inclusive hallar a otra persona que se encontraba desorientada en la zona, que fue llevado a sede policial y posteriormente entregado a familiares. Desde el primer día se afectó personal de la Unidad Regional, del Comando Radioeléctrico, Comisaría, Montada, DDR, Drogas Peligrosas, Informaciones Policiales, Bomberos…”

Para finalizar expresó que: “…alrededor de 100 efectivos policiales por día fueron afectados a la búsqueda intensa en estos 6 días, no se dejó de buscarlo en ningún momento, pero lamentablemente el final de la historia no fue la esperada, al hallar sin vida a Torres, situación informada inmediatamente a las autoridades judiciales, disponiendo la autopsia del cuerpo cuya causal del deceso se debió a un paro cardiorrespiratorio no traumático, el cuerpo no presentaba lesiones ni vestigios que hagan presumir la comisión de un delito, no obstante y debido a los comentarios de familiares y otras personas objetando el accionar policial. El Comando Superior dispuso la sustanciación de actuaciones administrativas a fin de establecer la responsabilidad o no de los efectivos”, concluyó.