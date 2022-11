Ciberdelito: La Policía advierte sobre crecientes maniobras de estafa

Son conductas ilegales realizadas por ciberdelincuentes en el ciberespacio a través de dispositivos electrónicos y redes informáticas.

Consiste en estafas, robos de datos personales, de información comercial estratégica, suplantación de identidad, fraudes informáticos, ataques como cyberbulling, grooming, phishing cometidos por ciberdelincuentes que actúan en grupos o trabajan solos.

Integrantes de la División Investigación de Cibercrimen de la Policía de Formosa, realizan prevención en las redes sociales, y cuando encuentran hechos que podría configurar un delito tipificado en el Código Penal Argentino, se informa a la justicia para que a través de la fiscalía se decida iniciar o no una investigación.

En la actualidad todo se caracteriza por la virtualidad, realizar pagos, transferencias, préstamos, trámites y también acreditar la identidad; inclusive en algunos casos se sube a alguna página datos de su tarjeta de crédito para alguna transacción.

En el marco de la pandemia, los bancos fueron adecuando sus servicios y prestaciones a través del Home Banking. Esa situación, también llevo a los delincuentes a que se adapten rápidamente a estas nuevas modalidades para adquirir en forma ilegal, los datos necesarios utilizando todo tipo de ardid o engaño y de esta manera apoderarse del dinero de las personas.

Otra forma muy común que se utiliza para engañar a la comunidad formoseña, es utilizar perfiles falsos de Facebook con fotografías de una mujer o un hombre atractivo.

Primero entablan amistad, luego solicitan un número de teléfono y en forma inmediata comparten fotos íntimas, aduciendo también que son menores. Luego el delincuente disfrazado de policía realiza una llamada a esa persona diciéndole que está recibiendo la denuncia a la madre de la menor, que momentos le envió fotos íntimas a su celular.

En algunos casos también se escucha de fondo una radio policial para darle más veracidad al hecho, que en realidad la única finalidad es la estafa. Algunos incautos caen en esa trampa, y es ahí cuando el “supuesto policía” le ofrece dejar sin efecto la denuncia a cambio de una transferencia de dinero a una cuenta de Mercado Pago u otro, facilitándole un CBU para materializar el pago.

En otros casos mantienen contacto con la víctima a través del whatsapp, colocando en el perfil la fotografía falsa de un policía uniformado que obtuvieron de las redes sociales o de internet, valiéndose de estos artilugios para engañar y sacarles dinero.





Un caso real esclarecido





Como dato relevante en el año 2019 a través de la División Informática Forense de la Dirección de Policía Científica, se realizó un peritaje informático en el marco de la investigación donde un joven de nuestra provincia fue afectado por un delito conocido como “La Ballena Azul”.

El caso se presentaba como un juego en el que el adolescente era sometido a un reto, que consistía en producirse lesiones en el cuerpo con la forma de una ballena, subiendo niveles hasta llevarlo a que se quiten la vida.

En ese caso, a través de un arduo trabajo de laboratorio se individualizo a los tres cabecillas que integraban este maléfico reto. Uno de ellos era México, el segundo de Estados Unidos y el Tercero de Rusia, elevándose el informe al Juzgado interviniente.

Por último, es importante remarcar que aquellas personas que hayan sido estafadas, ya sea vía telefónica o en forma virtual, y sean clientes del Banco de Formosa, deben llamar al 0800-888-0088 que funciona los 365 días del año, solicitando el bloqueo de la transferencia del dinero. Luego acuda a realizar la denuncia, llevando el comprobante de los últimos movimientos realizadas en su cuenta bancaria (Home Banking).

La Policía de Formosa insta a la ciudadanía formoseña, a no brindar ninguna información personal, no realice transferencia a desconocidos y no reenvié ningún código de validación. (Con foto)