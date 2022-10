Desde hace unos días el precandidato a gobernador Francisco Paoltroni se encuentra recorriendo el oeste provincial y llamativamente se muestra “sorprendido” en sus redes sociales por toda la experiencia novedosa que vive al mismo tiempo que promete cosas que él sabe que no va a necesitar cumplirlas porque difícilmente la gente “del Oeste” -como las llama- lo acompañe en su aventura.

Y no porque los del oeste formoseño seamos incrédulos, sino porque con tantos años de postergación aprendimos a quien creer y a quien no en política. La validación elección tras elección de un modelo de gobierno deja en la superficie el convencimiento de un proyecto provincial y el sistemático descalificativo y desprecio al voto “del interior” por parte de una elite centralista no hace más que reafirmar nuestra condición de agradecidos a un modelo que por primera vez nos incluyó como ciudadanos.

Con los años, los del oeste aprendimos que desde el comienzo de nuestra historia fuimos víctimas de políticas centralistas que privilegiaron las tierras bonaerenses donde nació, se crió y desarrolló empresarialmente el hoy sorprendido candidato. Si conociera la historia, Paoltroni sabría a ciencia cierta que muchos de los privilegios de su tierra natal y de las cuales disfrutó fueron a costa de la postergación de esa tierra formoseña que hoy quiere gobernar. ¿De verdad, entonces, le sorprende Formosa y el oeste?

Quienes vivimos en Ingeniero Juárez podemos contarle la diferencia entre la actualidad y 30 años atrás para que comprenda lo que nos pasa por dentro a los que nacimos, crecimos y vivimos en el oeste.

Cuando cursábamos la primaria y la secundaria, el desafío diario no solo era aprender lo que maestros y profesores enseñaban, sino que también el desafío era vencer la infraestructura heredada de los años 40 y 50. Las aulas sin ventanas, puertas y muchas veces sin techo tornaba heroico un dia de clases en medio del viento norte con tierra de agosto y septiembre, o el frio helado y seco mayo, junio y julio. Ni que hablar de los calores de más de 50° durante los meses restantes.

A diferencia de algunos que se enojan hoy por la cantidad de escuelas y colegios en la provincia, para quienes volvemos de vez en cuando a nuestro pueblo ver los techos azules nos genera una alegría enorme porque sabemos lo que es la ausencia de un aula cerrada, con aire acondicionado y asientos cómodos. Lo que para muchos alumnos hoy es lo más natural, para los que estudiamos en los 80 y 90 en Juárez era un sueño inalcanzable.

De un día para otro, uno de los emblemas de los juarences como lo era el ferrocarril desapareció porque con la excusa de que era un gasto desorbitante el gobierno neoliberal menemista cedió ante los empresarios de la pampa húmeda -su tierra- para que concentren aún mas sus riquezas.

Nunca vieron al ferrocarril como un medio de comunicación de los pueblos y provincia más alejados del centro portuario. Nunca nos entendieron ni quisieron entender.

No les importó dejarnos -literalmente- en medio de la nada. Desde el cierre de los ferrocarriles, viajar hacia otro pueblo era una verdadera hazaña porque podías elegir cuando salir, pero nunca cuando volver lo que hacía que muchas veces ni en vacaciones pudiéramos conectarnos con “el mundo”.

Me lo imagino a Paoltroni viajando por la ruta nacional 81 con total naturalidad para llegar al oeste, pero debería saber que esa naturalidad nosotros la conocimos cuando el gobernador Gildo Insfrán y Néstor Kirchner rompieron los moldes de realizar obras solamente donde se generan volúmenes de votos y apostaron a dotar de infraestructura zonas inhóspitas. Después de 77 años desde su fundación, los juarenses pudimos elegir día y hora para viajar por placer, por cuestión de salud o por lo que fuera. Quienes tuvimos la posibilidad de ir a estudiar afuera de la provincia de Formosa esa ruta no era un pedazo de asfalto, sino el camino de encuentro con familiares, amigos y con nuestras raíces. ¿Cómo pretender hacernos entender que porque un camino vecinal no está asfaltado este gobierno no nos tiene en cuenta? Eso es no conocernos.

Para hacer la gira de conocimiento del oeste como lo realiza este candidato a gobernador, 30 años atrás la comitiva que acompaña a Paoltroni tendría que o haber ido con un cargamento de agua mineral o acercarse a cada momento al destacamento de Palmar Largo a comprobar si la leyenda que había un camión con “agua para tomar envasada” era cierta, como nos relataban los “petroleros”.

Abrir una canilla de agua en cualquiera de los pueblos que visita hoy el precandidato seguramente es un acto de reflejo que en su imaginario centralista hoy le impide entender siquiera el tono de broma que teníamos entre los juarenses y chiriguanenses que cuando se tendió la primera red de agua potable en todo el pueblo presumíamos que después de los históricos partidos de futbol regional nuestras gastadas era que nos íbamos a “tomar agua fresquita”. Hoy, la broma quedó zanjada porque las obras hídricas que se realizaron estos años en todo el oeste posibilita que un elemento tan esencial como el agua no sea una añoranza.

Así podría escribir muchos párrafos más ayudándole al precandidato que conozca nuestro hermoso oeste. Y aclaro que no está mal que un candidato visite las comunidades del interior provincial, pero querer conocer un lugar y al mismo tiempo mostrarles el camino del futuro es algo que no se consigue en una reunión ni en una gira “libertadora”.

Los del oeste siempre fuimos libres pese a las estigmatizaciones centralistas que lo único que logró fue fortalecer el esclarecimiento hacia donde ir y al cual nunca vamos a volver.

Lic. Omar Darío Navarrete

DNI 27.168.646