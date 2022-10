Juegos Nacionales Evita: Regresó la delegación formoseña tras un excelente rendimiento

Más de 40 medallas obtuvo Formosa en los Juegos Nacionales Evita 2022. La delegación participó en todas las disciplinas y obtuvo un muy buen desempeño.

Este domingo 30, los deportistas que compitieron en Mar de Plata en los Juegos Nacionales Evita 2022, regresaron a Formosa luego de vivir una semana cargada de experiencia, emociones y nuevas amistades, compartiendo con representantes de otras provincias.

La delegación formoseña estuvo compuesta por 850 jóvenes, en la que el 70% de ellos, eran oriundos de distintas localidades de la provincia.

Para destacar fue el desempeño en deporte adaptado, donde se lograron la mayoría de las medallas. Uno de los protagonistas fue Bruno Menón, quien logró colgarse tres medallas de oro en natación adaptada; además Máximo Fruhwald y Bautista Ayala, quienes también obtuvieron su presea de oro.

De la misma manera, ocuparon el primer lugar en el podio Facundo Villalba en salto, intelectual sub 18; Evelyn Giménez en bala, intelectual sub 18; Fernando Carril en bala, motor sub 18; Sabrina Ayala en bala, motor sub 18; Nahuel Cuadra en salto, ciego sub 18; y Aldana Quiñónez en 80 metros, motor sub 16.

Además, Luz Barrios en bala, motor sub 18 y Ramón Villalba en 80 metros, PC sub 16, se quedaron con medallas de plata; en tanto, con la de bronce, Salvador Quintana en 80 metros, ciego sub 16.

El tenis de mesa adaptado también hizo su aporte, ya que en el Polideportivo Malvinas Argentinas, se desarrollaron los partidos y Formosa obtuvo medalla de bronce con Marcos García de El Colorado.

En atletismo adaptado hubo 12 medallas. En oro: Joaquín Villalba en bala, sub 14 motor; Luz Barrios en 100 metros, sub 18 TB; Fernando Carril en 100 metros, sub 18 motor; Nahuel Cuadra en 100 metros, sub 18 disminuido visual; Macarena Díaz en bala, sub 14 disminuido visual; y Renzo Aguilar en salto, sub 14.

Las medallas de Plata fueron para: Milagros Bareiro en bala, sub 14 motor; Milagros Correa en bala, sub 14 motor; Sabrina Ayala en 100 metros, sub 18 TB; y bronce: Ludmila Bogado en salto en largo, sub 14; Santiago Chaique en salto en largo, sub 14 PC; y Bárbara Molina en 100 metros, sub 18 PC.

De este modo, la delegación formoseña fue cosechando presea en las distintas disciplinas, sumando un total de 47 medallas y mostrando un alto nivel en cada una de las competencias.

Al respecto, Roberto Dellagnolo, delegado que acompañó por parte de la Secretaría de Deportes, precisó a AGENFOR que tuvo el honor de acompañar y asistir a todo el equipo, tanto a los jugadores como a los entrenadores, dentro y fuera de la cancha.

Destacó que la Secretaría de Deportes “hizo un trabajo fenomenal y estuvo presente en todo momento, sin descuidar ningún detalle”.

Además, resaltó la “excelente conducta de los chicos como deportistas, sobre todo como personas”, por eso felicitó a todos los profesores de educación física que trabajan para lograr este tipo de formación en ellos.

En este sentido, invitó a todos “a seguir trabajando de esta manera, porque Formosa viene muy bien encaminado en materia deportiva y hay que seguir apostando a la juventud”.

Por su parte, Marcelo Ávalos, profesor del equipo de hándbol sub 14, de Misión Laishí, valoró “la semana maravillosa vivida”, porque “sumaron grandes experiencias”.

Asimismo, expuso que “la competencia fue excelente, con una muy buena organización”, añadiendo que “siempre estuvieron acompañados por la coordinación de la Secretaría de Deportes de Formosa”.

Remarcó que, los chicos se esforzaron mucho y lograron un muy buen desempeño, llegando al cuarto puesto a nivel nacional, con todo lo que eso significa.