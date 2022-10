Formosa con 17 medallas en Mar del Plata

La delegación de Formosa suma 17 medallas en los Juegos Nacionales Evita que se están realizando en la ciudad de Mar del Plata. Todas llegaron en el deporte adaptado con 14 en atletismo y 3 en natación.

En una segunda jornada de competencia a pura lluvia, Formosa sumó un total de 16 medallas que se agregaron a la conseguida el martes. En ese inicial día de competencia Lucas Riveros, de Tatané, fue el primer formoseño en subir a un podio. Obtuvo la medalla de plata en el lanzamiento de bala sub 14 en atletismo adaptado.

Mientras que la mañana de hoy miércoles dejó noticias en la pileta con la natación adaptada. Allí hubo tres primeros lugares para Formosa. Se quedaron con la medalla de oro Máximo Fruhwald, en la prueba de 25 metros espalda, categoría sub 14; Bautista Ayala, en 25 metros espalda sub 14; y Bruno Menon en 25 metros espalda sub 16.

Luego fue el turno del atletismo adaptado que cerró la jornada con 13 nuevas medallas. Los que se quedaron con la de oro fueron Daniela Maldonado en bala, PC, sub 16; Aldana Quiñónez, en salto, motores sub 16; Salvador Quintana en bala, ciegos sub 16; Joaquín Villalba, en 150 metros, motores sub 14; Milagros Bareiro en 150 metros, motores sub 14; Macarena Díaz en 150 metros, PC sub 14; y Luis Cancino en salto, PC sub 16.

Medallas de plata para Lucas Riveros en bala, intelectual sub 14; Ludmila Bogado en 80 metros, ciegos sub 14; Santiago Chauque en 150 metros, PC sub 14; y Milagros Correa en 80 metros, motores sub 14.

Fueron dos las medallas de bronce: Ramón Villalba en bala, PC sub 14; y Renzo Aguilar en 80 metros, ciegos sub 14.