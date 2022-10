Directora del Hospital Central explicó reordenamiento de atenciones médicas

La directora del Hospital Central “Dr Ramón Carillo” Graciela Viera explicó que se está avanzando con un reordenamiento en las atenciones médicas, “tratando que el Hospital Interdistrital Evita vuelva a adquirir el carácter polivalente para el que fue construido”.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa, la funcionaria provincial explicó que, si bien el Hospital Central es en la actualidad el centro médico que recibe la “mayor cantidad de demanda de la provincia en cuanto a consultorios externos, como también urgencias y emergencias”, en la actualidad experimenta un reordenamiento.

“Estamos tratando que el Hospital Evita pueda adquirir el carácter de polivalente para lo cual fue construido, y debido a la pandemia, salió a dar respuesta a una necesidad que tuvo la provincia en materia sanitaria, de alojar a los pacientes con COVID, volviéndose monovalente” señaló.

Dijo que en ese sentido el Hospital Evita volverá a ser polivalente, ya que cuenta con un “aumento de profesionales” oriundos de distintas provincias, como también de médicos del Hospital Central que irán allí a trabajar.

Señaló que de esta forma el Hospital Evita recibirá la demanda de atención médica ambulatoria, mientras que el Hospital Central continuará con sus servicios de atención de urgencias, emergencias, internaciones, cirugía, etc.

En este punto aclaró que aquellos pacientes que ya sacaron un turno en el Hospital Central, en cualquier especialidad, serán atendidos, mientras que los nuevos turnos para atención en consultorio externo, serán otorgados y atendidos en el Hospital Evita.

“La mayoría de los pacientes que ya tienen turno, serán atendidos en el hospital Central, como también continuaremos dando atención en todos los servicios, tanto quirúrgicos como clínicos y sobre todo de emergencias” recalcó.

Aquí la profesional explicó la diferencia entre emergencia y urgencia, al comentar que las emergencias “son todas aquellas situaciones que requieren atención médica inmediata porque ponen en riesgo la vida de una persona: infarto, ACV, un trauma grave”, mientras que las urgencias son aquellas situaciones que también requieren atención medica inmediata pero que no ponen en minutos en riesgo la vida de una persona, como puede ser un cuadro febril, un cuadro respiratorio no muy severo, etc.

Antes de cerrar insistió que “Se trata de un reordenamiento de toda la demanda y la oferta que tiene el sistema de salud” para una mejor atención a los pacientes.