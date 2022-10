Basta de amedrentar y golpear a las trabajadoras y trabajadores Sr. Parmettler

Llamamos a las AUTORIDADES UNIVERSITARIAS provinciales y nacionales, a los organismos de contralor gubernamentales y no, a la comunidad universitaria y a la comunidad en general a que estén ATENTOS a lo que OCURRE, ya que al no contar con protección de fuerzas de seguridad dentro del Campus de la UNAF se ha convertido en tierra de nadie y nuestras familias y nosotros mismos estamos extremadamente alarmados.



Ya ocurrió una vez. Estos secuaces vienen por más. -

La Facultad de Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Formosa, denuncia la persecución ideológica política institucional y partidaria por parte del señor Rector Augusto Cesar Parmettler. Hace tan solo unas horas en el día de la fecha miércoles 5 de octubre del año dos mil veintidos, un compañero profesional de la salud, egresado de nuestra casa y referente de estudiantes y graduados, ha sido víctima de severos golpes por parte de uno de los acólitos empleados de Rafael Olmedo ex funcionario de la gestión de Parmettler y actual asesor del ejecutivo denunciado.Expresamos nuevamente nuestro más enérgico repudio a las determinaciones unilaterales persecutorias que ejecutan el Rector Augusto Parmettler y su gabinete, soliviantando los derechos y garantías de la comunidad universitaria a través de injustas y abusivas reestructuraciones del personal. Determinaciones que contradicen los principios esenciales de la universidad nacional, pública, cogobernada y gratuita.La situación es más grave de lo que pensamos ya que esta mañana de manera pacífica se presentaron en el campus universitario -más precisamente en la Subsecretaria de Deportes de la UNaF- los cerca de treinta agentes que han sido removidos de manera arbitraria y sin preaviso. Para sorpresa de todos en el lugar no se encontraba ningún personal administrativo ni jerárquico que los reciban y faciliten sus planillas de asistencia para notificarse. Cerca de las 10 am se hacen presentes en el mismo lugar autoridades de la repartición mencionada; insultando, menospreciando y menoscabando la asistencia de los mismos. Al punto de golpear salvajemente al referente antes mencionado.Repetimos una vez más, sus nuevas designaciones de tareas no se ajustan a los procedimientos establecidos por el convenio colectivo de trabajo -decreto 366/06. Los traslados compulsivos se basan en argumentos triviales que persiguen solo hastiar a las trabajadoras y trabajadores que reclaman sus derechos y llevar así a los mismos a un estado de servidumbre, humillación y reacción, hastiados ya por el triste escenario.