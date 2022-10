Advierten sobre venta de lotes sin aprobación catastral lo que imposibilita a los compradores el acceso al agua potable y energía eléctrica

Gialluca sugirió a todos los vecinos, tanto de Capital, como del Interior Provincial que se encuentren viviendo en Barrios Populares del RENABAP y deseen realizar mejoras, ampliaciones o refacciones en sus hogares, obteniendo un pago de $240.000 sin devolución para los que resulten adjudicados, concurrir a la Sede del Organismo de la Constitución o comunicarse al 0800 444 1770 o a los correos electrónicos denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar o a los diferentes Municipios o Comisiones de Fomento-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, acompañado de la Asesora Letrada Carolina Ruiz Diaz, recibieron en la Sede de la Defensoría del Pueblo al Director de Catastro y Tierras Fiscales Dr. Rubén Duré de la Municipalidad de la Ciudad, donde ambas partes delinearon acciones conjuntas, tanto administrativas, como judiciales, “a fin de evitar las estafas y abusos de confianza que se vienen detectando en los diversos loteamientos clandestinos e irregulares llevados adelante en nuestra Ciudad”. Coincidieron los Funcionarios que, la posterior demanda de infraestructuras de servicios básicos, tanto de agua potable y energía eléctrica, son demandados por los compradores de terrenos y los mismos no pueden ser brindados, puesto que sus vendedores nunca cumplieron con lo establecido por el Código Urbanístico Vigente, Ordenanza Nº 6959/2016 y concordante, donde se establece que es obligación del propietario del loteo, previo a la venta de los lotes que se conformen, la ejecución de las tareas relacionadas con la apertura de calles, alcantarillado, desagües pluviales y/o cloacas, instalación y provisión de energía eléctrica y agua potable de red frente a cada parcela que se conforme, siendo así también que en su Art. 12 reza:…”previo a todo trámite que implique modificaciones parcelaria, será requerido el visto bueno municipal conforme a lo establecido en el ordenamiento vigente”. Se resaltó que, los loteamientos ubicados en los Lotes Rurales Nº 133, 321, 72, 77, 75, 112, 64, 110, 322, 198, 135 y 134, han sido denunciados como irregulares y, por lo tanto, se solicitó a todos los interesados que necesiten recabar mayor información, comparecer por ante la Defensoría del Pueblo o la Dirección de Catastro del Municipio. Por último, se sugirió ante las fuertes subas en el precio de los alquileres y los déficits habitacionales existentes, especialmente, para quienes vivan en Barrios Populares del RENABAP en Formosa y que deseen realizar mejoras, ampliaciones o refacciones en sus hogares, tener en cuenta que está vigente la prestación de un pago de $240.000 que tiene como objetivo el financiamiento de estas obras de infraestructuras, “sin devolución para quienes resulten adjudicados”. Para ello, los vecinos deben solicitar el Certificado de Vivienda Familiar documento emitido por la ANSES que acredita el domicilio de las familias que habitan en los Barrios Populares del RENABAP, pudiendo concurrir al Organismo de la Constitución para ser no solamente asesorados, sino también acompañados en todos los trámites actualmente necesarios para acceder a estas sumas de dinero no reintegrables.