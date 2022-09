Samaniego sostuvo que el atentado contra la vicepresidenta causó un gran dolor en el arco político y social

El diputado provincial por el Frente de Todos (FdT), el doctor Agustín Samaniego, manifestó que el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández “realmente me dejó consternado”.

La Agencia de Noticias Formosa accedió a declaraciones que brindó, donde sostuvo que lo acontecido “causó un gran dolor no solamente a los que la queremos, sino a la sociedad y al arco político”, exceptuando a dos diputadas provinciales “que no solo no repudiaron el hecho, sino que también se burlaron”.

Señaló que “se trata de la legisladora por Santa Fe Amalia Granata, que dijo que esto era una pantomima, un operativo para posicionar políticamente a Cristina, y de la diputada Gabriela Neme de Formosa, que se burló, dijo que la Vicepresidenta firmó autógrafos después del atentado y le recomendó un psiquiatra”.

Asimismo, Samaniego indicó que “hemos visto una escalada de violencia simbólica, de discursos de odio, de mentiras y violencia que se pueden traducir en violencia física” y también apuntó contra los medios de comunicación nacional, refiriendo que “han hecho mucho daño, ya que en este sentido “han colaborado al igual que algunos actores políticos”.

Al referirse nuevamente a Neme, no dudó en manifestar que “eso es violencia”, repudiando que “una hora después de ver esas imágenes tan aterradoras ella haya escrito ese mensaje”.

A dicha actitud, la calificó de “inaudita e increíble por ser tan irresponsable en momentos tan duros, continuando de esta manera con el discurso de odio”.

También reflexionó sobre el rol que cumplen los comunicadores sociales y los actores políticos, exponiendo que ambas profesiones “formamos opiniones, construimos puntos de vistas, alentamos o desalentamos estados de ánimo en la gente y es por ello que debemos asumirlo con responsabilidad”.

Para finalizar, lamentó que “haya actores políticos nacionales y provinciales que construyeron su capital político en base a la agresión, al ataque, a la violencia, y eso tiene su costo, porque debemos entender que la sociedad nos mira atentamente y que necesita mensajes de otro tipo”.

“Es bueno que debatamos sobre los temas importantes, pero no utilizando el ataque rastrero y la violencia personal”, subrayó y a modo de ejemplo reprobó categórico que “el gobernador Gildo Insfrán ha sido tan atacado a nivel personal, íntimo y hasta familiar”, cerró.