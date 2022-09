Reiteraron la importancia del uso del preservativo para prevenir las Enfermedades de Transmisión Sexual

Mencionaron también las vacunas como método de prevención. Y expusieron el rol clave de los controles, más el diagnóstico y el tratamiento tempranos, para cortar la transmisión.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano, insistieron una vez más, sobre la necesidad del uso del preservativo, como principal método para prevenir las llamadas Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), que vienen reportando a nivel mundial un aumento de casos, situación que no es ajena a la Argentina y a la provincia de Formosa.

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), son transmitidas de una persona a otra durante una relación sexual (vaginal, anal u oral). Son causadas por virus, bacterias o parásitos y pueden producir enfermedades.

Las más frecuentes son: sífilis, VIH, gonorrea, clamidia, herpes simple, hepatitis B, hepatitis C y HPV. Entre otras, estas infecciones son una de las causas principales de morbilidad en las personas sexualmente activas.

Al respecto, el responsable en la provincia del Programa ITS, VIH/SIDA y Hepatitis Virales, doctor Julián Bibolini, señaló que estas infecciones “pueden desarrollar enfermedades leves o de larga duración que impactan de manera directa en la calidad de vida, como también en la salud sexual y reproductiva de las personas”.

Recalcó en ese sentido que, “en su mayoría” las ITS “se previenen usando preservativo durante todas las relaciones sexuales, orales, anales y vaginales”. Indicó además, que el diagnóstico temprano posibilita el tratamiento oportuno, lo que permite cortar la transmisión de la mayoría de las ITS y en eso “radica la importancia de hacerse controles periódicos si soy una persona que tengo relaciones sexuales sin preservativo”.

En el caso específico de la hepatitis B, comentó que existe una vacuna efectiva para prevenirla. Es gratuita, está incluida en el Calendario Nacional de Vacunación desde el año 2000 y a partir del 2012, es obligatoria para las personas de cualquier edad.

A su vez, en Argentina, el Calendario de Vacunación cuenta también con la vacuna para prevenir el HPV que, es gratuita y obligatoria y la deben recibir los niños y niñas de 11 años, con un esquema de dos dosis.

Sífilis

El doctor hizo notar que esta enfermedad, viene registrando un aumento de casos desde hace varios años en nuestro país, abarcando también a la provincia de Formosa.

La sífilis es una infección bacteriana (Treponema pallidum) que se transmite principalmente por contacto sexual sin el uso de preservativo. A su vez, puede transmitirse de la madre al feto.

Comienza como una erosión, úlcera o llaga, en la boca, el ano, la vagina o el pene, que no produce dolor y que desaparece sola a los 15 días, aunque no se haga tratamiento. “Pero eso no significa que la infección se haya terminado”, aclaró Bibolini.

Y amplió que después de la infección inicial, la bacteria de la sífilis puede permanecer inactiva en el cuerpo y unos meses después “si no se hace tratamiento, pueden aparecer erupción o ronchas en el cuerpo, lesiones en la boca, fiebre e inflamación de los ganglios, caída del cabello, malestar general, verrugas o condiloma generalmente en los genitales, el recto o la boca”. Esta etapa se la conoce como sífilis secundaria.

Y remarcó que si aún pasadas esas dos etapas, no se hizo el diagnóstico ni el tratamiento adecuado, con los años “la sífilis puede dañar gravemente el corazón, el cerebro u otros órganos. Y puede poner en riesgo la vida”.

Sin embargo, destacó que “se cura con un tratamiento sencillo y gratuito, que está disponible en todos los centros de salud y hospitales de la provincia” y consiste en la aplicación de penicilina en una o más dosis de acuerdo a la etapa en que encuentra le enfermedad. “Al mismo tiempo, se recomienda que reciban tratamiento las parejas sexuales de las personas enfermas”.

Acciones

El Sistema Público de Salud Provincial fortalece los servicios que brindan los hospitales y centros de salud, a fin de seguir mejorando la atención de los pacientes y la calidad de los diagnósticos de estas enfermedades. Esto se hace mediante “la actualización periódica de las normas de vigilancia, control, diagnóstico y tratamiento”, lo cual forma parte de la estrategia que se implementa desde el Ministerio de Desarrollo Humano, aseguró Bibolini.

“También se está trabajando junto al área de educación para fomentar la educación sexual integral (ESI) en las instituciones educativas, en los diferentes niveles”, sostuvo. Y agregó que la campaña de concientización y prevención de las ITS, se replica igualmente “en los distintos eventos, festivales, Operativos Por Nuestra Gente Todo, y otros eventos, en redes sociales y vía medios de comunicación”