Ramón Domínguez de la FAPEO: “El Gobierno provincial nos asiste en este contexto de sequía”

El productor ganadero de Ingeniero Juárez, Ramón Domínguez, integrante de la Federación de Asociaciones de Pequeños Productores del Extremo Oeste (FAPEO), habló en primera persona sobre cómo los acompañan con políticas públicas: “El Gobierno provincial nos asiste en este contexto de sequía, trabajamos los productores nucleados en las organizaciones con las instituciones provinciales, e incluso nacionales, del sector productivo”.

Al enumerar las acciones, explicó que “realizamos el remate de invernada a la entrada del invierno, donde tuvimos la oportunidad de descargar los campos, con gran acompañamiento del Gobierno en logística y financiamiento”, destacando que “el remate se cobró en tiempo y forma con precios adecuados a la fecha que se vendió”.

Continúo enfatizando que “después hicimos rollos de pasturas en el predio de la FAPEO que fueron entregados a los productores. Fue en el INTA donde se trabajó en forma conjunta entre ese Instituto, los Ministerios de la Producción y Ambiente y Cultura y Educación con maquinarias y la Municipalidad de Juárez para paliar la situación de los productores de la región”.

Además, sobre cómo trabajan para mitigar la sequía, el productor contó que “inicialmente, desde la Municipalidad, se alquiló un camión para asistir con agua a los productores. Se estaba asistiendo alrededor de 20 productores en la semana. El agua va desde Ingeniero Juárez hacia la zona de 20, 30, 40 kilómetros. Hoy en día, contamos con tres camiones aguateros para asistir alrededor de 60 productores en la semana”.

“Contra la naturaleza no podemos hacer nada cuando no llueve. Tenemos un déficit hídrico histórico, lo sabemos, en septiembre recibimos cinco milímetros de agua. No se puede contra las inclemencias del tiempo. Somos agradecidos con el Gobierno de la provincia por estar presente a través de acciones y de insumos como agua para la gente y para la producción, alimentos, pasturas, para trabajar en conjunto”, detalló.

También, sobre la situación de represas y reservorios de agua explicó que “en la costa del río Bermejo se aró el suelo y se está sembrando alrededor de 80 hectáreas, de más de 80 familias criollas y de comunidades originarias. Con la misma maquinaria se empezó a desbarrar las represas que están secas. Se construyeron reservorios de agua en la Junta, en el Trébol, en varios parajes, hay reservorios de agua, pero no llueve”.

Por los dichos del diputado nacional Fernando Carbajal, Domínguez señaló que “hay un déficit de agua porque no llueve. Hay que decirle al señor que venga a conocer más el oeste, debe saber más que nadie que los puestos están ubicados a 20 kilómetros cada uno y que nuestro productor siempre estuvo asistido por el Gobierno; nosotros como productores pequeños sin la asistencia del Gobierno desapareceríamos”.

Por último, declaró que “Si hablamos de la tierra, que es lo más preciado que tenemos, no la hubiéramos tenido si el Gobierno no hubiera realizado el ordenamiento territorial. No hay que hacer leña del árbol caído, hay que seguir trabajando entre todos, el PAIPPA, la Municipalidad y el Ministerio de la Producción y Ambiente, que son quienes conocen más que nadie el oeste”.