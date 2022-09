Mamá agradeció al Ministerio de Desarrollo Humano por las gestiones de audífonos y antojos para su hija

Elementos que serán entregados de manera gratuita, al igual que las atenciones médicas previas

Vilma Aranda, vecina del barrio Villa del Carmen, expresó su gratitud al ministro Aníbal Gómez y funcionarios de la cartera de salud provincial, que recientemente se comunicaron con ella para darle respuesta al pedido de audífonos que había solicitado a la comunidad, a través de un diario local.

“Mil gracias de corazón al ministro, a las trabajadoras sociales del servicio social y a todos los que desde el ministerio se preocuparon y ocuparon del problema de salud de mi hija y me ofrecieron una solución”, enfatizó Vilma.

Comentó seguidamente, que su hija de 11 años, es una niña con síndrome de Down, con diagnóstico de hipoacusia, y miopía. Mediante una atención que recibió en el mes de septiembre con un especialista del sector privado de salud, le indicaron audífonos, pero al no contar con obra social “se me hace muy difícil poder adquirirlos porque son muy costosos y por eso pedí colaboración a la comunidad para poder hacer la compra”.

Ni bien, desde el Ministerio de Desarrollo Humano, se tomó conocimiento de la situación de la niña, Luz Aranda y de su familia, ya que Vilma es una madre que vive actualmente sola, junto a tres de sus siete hijos, inmediatamente se pusieron en contacto y se iniciaron las pertinentes gestiones “para que mi hija pueda acceder a los audífonos de manera gratuita y además, para que podamos hacerle los nuevos anteojos que le recetaron también hace poco”, agregó la señora.

“Estoy muy contenta porque ya nos dieron los turnos para otorrinolaringología y para oftalmología en el hospital de la Madre y el Niño, ambos para dentro de pocos días, ya que las médicas especialistas que van a verla a mi hija, van a hacer los pedidos de los de audífonos y anteojos”, valoró.

Señaló que Luz, asiste a la escuela primaria del barrio Nueva Pompeya y recibe el acompañamiento de los maestros especiales de la Escuela Especial Nº 7 “Luis Braille”. “Ojalá mi nena pueda tener pronto lo que necesita para estar mejor y más tranquila, tanto en la escuela como en la casa y para hacer otras actividades”, manifestó la mamá.

Articulación

Desde el Servicio Social dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Establecimientos Asistenciales de Complejidad Integrada del Ministerio de Desarrollo Humano, precisaron que Luz “ya tiene programado los turnos para los días 26 y 29 de septiembre, con la oftalmóloga primero y luego con la otorrinolaringóloga, en el hospital de la Madre y el Niño”.

A partir de las atenciones “las especialista harán los respectivos pedidos, tanto de anteojos como de audífonos, que serán gestionados mediante la articulación del servicio social del hospital de la Madre y el Niño y nuestro servicio social del nivel Central y ni bien ya estén listos, serán entregados gratuitamente a Luz, con lo cual podrá mejorar su calidad de vida”.