Insfrán: “Si estamos unidos podemos lograr todos nuestros sueños”

En la mañana de este viernes 16, el gobernador Gildo Insfrán inauguró el Hogar Escuela del Anexo de la EPEP N° 508 en El Sauzalito, ubicado en el Departamento Ramón Lista, la obra educativa número 1443 de su gestión.

En declaraciones recogidas por AGENFOR, aseguró que dicha concreción “me llena de orgullo, pero no en forma personal, por todos ustedes. Porque esta no es una construcción individual, sino del conjunto. Esto lo hicimos todos juntos y lo vamos a seguir haciendo con unidad”, ya que “si estamos unidos podemos lograr todos nuestros sueños”, aseguró.

“¿Qué hace el poderoso cuando quiere dominar a los pueblos? -planteó-. Los divide”, al señalar que “hoy, en la Argentina vivimos por un lado el odio y por el otro el amor”.

Y dejó en claro que “solamente con el amor se puede construir. Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el primer mandamiento dijo: amarás a Dios sobre todas las cosas”.

Entonces, “si seguimos estos ejemplos vamos a continuar construyendo cosas divinas, extraordinarias. Como lo que estamos haciendo hoy aquí, inaugurando un edificio que en el sistema público de Capital Federal no se encuentra”.

“Si bien no es una escuela la que inauguramos, hace al sistema educativo y podemos contabilizarla como una obra más. Podemos decir que inauguramos la obra educativa 1443 de la gestión. Si esto no es hacer justicia social, dar igualdad de oportunidades, yo no me explico” qué es.

Y tras ello, anunció la construcción del centro de salud para El Sauzalito, con las mismas características que tienen los ubicados en toda la provincia, lo cual despertó los aplausos de todos los presentes.

Federalismo

“Esta zona tiene mucho para dar”, al igual que todo el país, realzó el titular del Ejecutivo Provincial, haciendo notar que “si queremos que la Argentina sea una nación fortalecida en toda su extensión, debemos levantar bien alta la bandera del federalismo”.

Categórico, enunció que “tenemos que luchar contra el centralismo que hoy hace daño a todos”, por cuanto “la única forma de que se crezca es que al norte argentino se lo mire de esta manera, dándole las posibilidades de las infraestructuras de desarrollo que necesita y todos van a ver lo capaces que somos y de las potencialidades que tenemos”.

En ese sentido, valoró la presencia del Estado, al esbozar que “el mercado no va” a las zonas alejadas de los centros urbanos. “¿Creen que Telecom o las otras empresas como Movistar iban a venir a invertir aquí para que puedan tener el wifi? No, porque no es negocio. Pero desde el Gobierno no pensamos así, porque para nosotros el negocio es que ustedes tengan igualdad de posibilidades y desde ahí van a demostrar” todo el potencial.

“Desde esta provincia chiquita, pero con una población consciente y agradecida, vamos a seguir luchando contra ellos, dando el mensaje y la voz del Peronismo”, recalcó.

Respuesta a las críticas

A su vez, al hacer referencia a las declaraciones sobre Formosa que hizo a una emisora radial local el jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, indagó con contundencia: “¿Qué conoce?” de la provincia, aclarando: “Yo no lo culpo a él; con quienes verdaderamente me puede disgustar es con aquellos que se dicen formoseños y son idiotas útiles de ellos. Zapatean, hablan del odio, del miedo, no sé, ya no entiendo nada más, porque el odio es al Peronismo, a su ideología”.

“Y el miedo es al Peronismo, porque cómo me pueden hablar de miedo en Formosa, donde tienen radios, televisión y todos los instrumentos de comunicación. Dicen lo que quieren, calumnian como quieren y nosotros les respondemos con amor, con más obras y con el acompañamiento de un pueblo extraordinario que tenemos en Formosa”, subrayó.

Esto es así porque “no somos improvisados”, robusteció. “Nadie nos puede venir a enseñar” en el sentido de que “para mí, lo que los pobladores me cuentan no es novedad, tuve la misma vida de ellos. Yo también soy del interior. Cuando fui a la escuela y terminé la Primaria en mi pueblo no había Secundaria. Y hoy, Laguna Blanca se va a convertir en una ciudad universitaria”, tras la creación de la Universidad Provincial de Formosa.

En cuanto a la salud, recordó que “teníamos un edificio modesto que en un tablón decía ‘hospital rural’, donde lo que se encontraba era el remedio colorado, como le llamábamos al mercurio cromo, iodo, agua oxigenada y la ‘sulfa’, que era lo mayor. Todos nos curábamos con los remedios de yuyos. Conocíamos cada hierba y para qué servía”.

“Les cuento esto para que entiendan y sepan por qué les hablo así. Les hablo con la autoridad que tengo y que me dio la vida”, certificó y revalidó: “El compromiso del primer día sigue de la misma manera. Vamos a seguir trabajando por esta Formosa que logramos conseguir. Nada ni nadie nos va a amedrentar”.

“Los medios, por más grandes que sean, por más hegemónicos que sean, que digan lo que quieran. Mientras los formoseños sepan quién y cómo soy yo, estoy realizado”, culminó.