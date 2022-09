Fiesta Nacional del Pomelo: “Las palabras sobran, fue un éxito rotundo”

El doctor Pablo Córdoba, director provincial de Transporte, efectuó un balance sobre los servicios de colectivos que estuvieron disponibles para la Fiesta Nacional del Pomelo 2022, que se desarrolló en Laguna Blanca.

“Fue un fin de semana bastante movido que, si lo tenemos que sintetizar, fue con un rotundo éxito, durante las tres jornadas vividas”, destacó en declaraciones recogidas por AGENFOR.

Y avanzó diciendo que “las palabras sobran cuando se ven esas imágenes, esas tomas que se hicieron desde el dron, los tres días fueron tremendos”.

“Lo del viernes creo que fue algo inaudito verlo, hasta la propia Lali (Espósito) ha subido a sus redes lo que fue la Fiesta Nacional del Pomelo e esta nueva edición, así que no nos quedan palabras porque fue con todo éxito”, realzó el funcionario.

A su vez, hizo notar que “no tuvimos ningún inconveniente en cuanto al transporte”.

“Creímos que íbamos a tener algún pequeño colapso el día sábado, a la madrugada, no obstante, teniendo en cuenta que desde las estadísticas que nos han ido pasando las empresas, el 50% de las personas que fueron el viernes no regresó, es decir se quedó en Laguna Blanca a pernoctar o acampar para vivir no sólo el festival musical, sino todas las demás actividades que se desarrollan durante el día”, indicó.

En tanto, “el día sábado vimos un poco más de demanda en los regresos, pero sin ningún inconveniente”.

Y agregó que “el viernes cerca del mediodía ya casi no había más lugares en los micros; tanto la empresa Godoy como Puerto Tirol y Crucero del Sur articularon de modo inmediato nuevos servicios de refuerzo”, valorando que dichas firmas “se hayan comprometido con esta fiesta tan importante para los formoseños”.

“Han puesto más colectivos para que todos se puedan trasladar a Laguna Blanca sin ningún tipo de inconveniente. No hay quedado ninguna persona sin ser transportada”, subrayó.

También ponderó “el comportamiento de la gente, porque supieron respetar los órdenes, las colas, las filas para subir a las unidades sin ningún tipo de incidente durante los tres días”.

Y añadió que “de acuerdo a números aproximados, porque las empresas estuvieron trabajando hasta las 7, 8 de la mañana de este lunes, y falta que nos pasen en limpio las cifras puntuales entre cada de las localidades, podemos decir que fueron más de 7600 pasajeros que se han movilizado en transporte público en las tres jornadas, tanto de ida como de regreso”.

“Hemos trabajado para que la gente se movilice desde los diferentes puntos, no solamente desde Formosa Capital, sino también desde Clorinda, Laguna Naineck, Buena Vista, El Espinillo, Riacho He Hé, que son las localidades que mayor demanda tienen porque están muy cercanas a Laguna Blanca, para que cuenten con un colectivo y fue así que se ha reforzado todo el sistema en esa zona”, remarcó.

No dejó de recalcar que todo ello fue “con una tarifa diferencial, lo cual es gracias al gobernador Gildo Insfrán, que ha establecido un subsidio para los servicios provinciales que permitió que podamos contar con una tarifa que ronda casi un 50%, 60% por debajo de lo que es la media de un servicio nacional”, culminó.