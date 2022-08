Solicitan al secretario de Comercio Interior adopte medidas para garantizar el normal abastecimiento de alimentos de precios cuidados

Para Gialluca, el mayor problema radica en que sabemos que el 74% de la facturación de las góndolas de los supermercados, está en manos de apenas 20 empresas y el poder de venta está concentrado en 6 cadenas comerciales de grandes superficies. Por ello, los autoservicios y almacenes barriales están continuamente esperando la lista de precios de los proveedores de las grandes empresas y es contra estas últimas sobre las que se deben adoptar fiscalizaciones efectivas para que no continúen teniendo, “ganancias extraordinarias a expensas del bolsillo de los consumidores”-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló luego de un relevamiento llevado a cabo por personal de la Institución en los principales supermercados de nuestra ciudad, que los responsables o propietarios de los mismos, afirmaron que los valores de los precios de los alimentos no bajarán por más controles oficiales que se realicen y que el Plan de Precios Cuidados aparece como una aspirina para una enfermedad de fondo en el país. Estos mismos señalaron que, la actual aceleración inflacionaria, especialmente en los alimentos, ha hecho que estos últimos quedaran retrasados en relación al resto, y siendo los más buscados por los consumidores, también es cierto que las empresas alimenticias y los fabricantes no les completan los pedidos en tiempo y forma. El Ombudsman Provincial, requirió entonces al actual Secretario de Comercio de Nación Matías Tombolini garantice que las empresas productoras abastezcan, tanto a supermercados, como almacenes de barrios y otros con los 1.000 productos que actualmente integran la lista de Precios Cuidados y que regirá hasta los primeros días de octubre, ya que, tratándose de un Programa Trimestral con renovaciones automáticas y aumentos de precios que establece el Gobierno Nacional y que habitualmente se encuentran por debajo de los índices de inflación, es necesario también, “se garantice a los consumidores de las Provincias del Norte Argentino a que accedan a los 120 productos lácteos que posee este Programa”. Gialluca señaló que, también peticionamos fortalecer el Programa de Precios Cuidados para convertirlo en un elemento útil a favor de los consumidores en contra de la inflación, sumando marcas de primera calidad, evitando los quiebres de stock y logrando que este Programa se convierta en una verdadera arma de los precios de referencia para todo el sector alimenticio. A esto, agregó el Funcionario Provincial, que dada la escases de estos productos, lo que produce un penoso impacto en los devaluados bolsillos de los trabajadores, es necesario también transparentar toda la cadena de producción y eliminar a los especuladores, “pues son varios los autoservicios donde nos expresaron que no pueden comprar productos a precios más altos de los que posteriormente los deben vender y esto es entendible en cualquier transacción comercial”. Por último, ofreció a todos los consumidores que ante cualquier irregularidad o abuso del que sean víctimas, se comuniquen con la Defensoría del Pueblo a los correos electrónicos denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar o a los teléfonos 3704 4436379 y/o al 0800 444 1770; toda vez que Institucionalmente advertimos los permanentes cambios de escenario que los consumidores deben enfrentar, lo cual es consecuencia directa de la inflación de julio que arrojó un índice del 7,4% y un acumulado mayor al 64% en lo que va del año, y aquí es donde el Gobierno Nacional debe, “actuar inflexiblemente contra especuladores y formadores de precios que se creen dueños de los alimentos de la mesa de los argentinos”.