Río Pilcomayo: Bay dio detalles acerca de las acciones llevadas a cabo por el gobierno provincial

Tras el colapso de un dique de colas en Potosí (Bolivia), y el posterior derrame de sedimentos mineros en un afluente del río Pilcomayo, el subsecretario de Recursos, Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental Hugo Eduardo Bay explicó las acciones oficiales llevadas adelante para conocer las posibles consecuencias de este accidente.

“Esta rotura de un dique de cola contendría restos de la actividad minera, se estima que podrían llegar al río Pilcomayo” según las noticias conocidas el 23 de julio último, explicó.

Señaló que entonces fueron convocados por el ministro de Producción y Ambiente Alejandro García las distintas áreas del gobierno provincial que intervienen en la cuestión del rio Pilcomayo, participando el ministro de Planificación Daniel Malich, Horacio Zambón, coordinador ejecutivo de la Unidad Provincial Coordinadora del Agua (UPCA), Vialidad provincial, SPAP y su oficina.

“Se tomó la decisión de pedir información oficial a la Cancillería de nuestro país, de inmediato se envió una nota subscripta por Horacio Zambon y por mí. Hemos tenido la contestación en la que nos informan que oficialmente el hecho es real tal como se difundió en las noticias y que ya se ha ordenado la realización de análisis en la zona más cercana donde ocurrió el hecho en Bolivia” subrayó en contacto con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).

Explicó además que se tomarán muestras también en la cuenca receptora, es decir las provincias de Salta y Formosa. Esto permitirá evaluar el impacto que pudo arrojar este hecho, y de esa manera conocer la situación en profundidad, y en caso de que exista contaminación poder dar aviso inmediato a las poblaciones que utilizan este recurso.

En este sentido, el subsecretario explicó que se encuentra en contacto con el Secretario de Ambiente de la provincia de Salta, Alejandro Aldazabal, para conocer el avance de los controles, en el monitoreo del río Pilcomayo.

Consideró Bay que la provincia de Formosa actuó con rapidez a pesar de no tener información oficial en principio, ordenando acciones concretas. “Lo más importante es preservar todo lo que tiene que ver atendiendo a las preocupaciones de las poblaciones ribereñas, que al tomar conocimiento de la situación por las redes, incluso información no del todo correcta, les llevamos tranquilidad a que los distintos organismos están abocados a esa tarea”.

“Además, han intervenido los países, nuestra cancillería está trabajando activamente en pos de la realización de acciones que den tranquilidad a partir de los resultados que se obtengan” enfatizó.

Aclaró Bay que “Este hecho ocurrió a más de mil kilómetros de distancia si tomamos en cuenta el recorrido del río hablamos de varios kilómetros más. Además, hoy las aguas no son tan caudalosas porque no es la época del año, esto hace que se permita trabajar para obtener los resultados que lleven la tranquilidad necesaria a las poblaciones”.

“No me atrevería a decir cuál es la escala del accidente, pero tampoco estamos hablando de una escala que se torne inmanejable, estamos hablando de un dique de cola, que no es de gran cantidad lo cual no significa que no haya que prestarle atención” significó.

El funcionario pidió a la población manejarse con información oficial, la cual será brindada por el gobierno provincial, apenas continúe avanzando la investigación del tema.