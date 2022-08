La Defensoría denunció que el dique que colapsó trabajaba de manera precaria lo que genera gran preocupación en el norte argentino

Gialluca sostuvo que, la ruptura del Dique de Colas de la Cooperativa Minera (Fedecomin) que se dedica a extraer plata y zinc, ocurrió a 7 km de Potosí y que las Autoridades Salteñas, señalaron que las crecidas del Río del lado boliviano provocarán que la contaminación llegue a la parte argentina en los próximos días y por ello es que nuestra esperanza está puesta en que los metales pesados sean absorbidos por los sedimentos del río y al ser una época de bajante, no causen daños a la salud y al ambiente-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció formalmente por ante el Canciller Argentino Santiago Andrés Cafiero, el Secretario de Coordinación y Planificación Exterior, Embajador Pablo Norberto Delgado, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Lic. Juan Cabandié, el Lic. Sergio Federovisky Secretario de Control y Monitoreo Ambiental y al Ing. Juan Diego Fontana, Director Ejecutivo de la Comisión Trinacional del Río Pilcomayo, como así también al Gobierno Autónomo del Departamento de Chuquisaca a cargo del Gobernador Damián Condori Herrera y por último a la Defensora del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia Dra. Nadia Alejandra Cruz Tarifa, “que se proceda a investigar y posteriormente tomar las medidas administrativas y legales correspondientes contra la Federación Departamental de Cooperativas Mineras, toda vez que, el día 23 de julio en la Villa Imperial se produjo la rotura de un Dique de Colas en la Comunidad de Agua Dulce, en Potosí que ocasionó que el Río Pilcomayo sufra una de las tragedias ambientales más serias en estos últimos años y esto se agrava porque el Dique que colapsó mantenía residuos con metales pesados como el mercurio, cianuro y otros elementos que son altamente tóxicos para los peces del Pilcomayo, para toda la Fauna y las Comunidades Originarias y Criollas que están asentadas en las riveras de este Río Internacional”. Desde el Organismo de la Constitución, se denunció también que, por gestiones que hemos entablado con nuestro par de Bolivia, este Dique aún sigue en funcionamiento y la Gobernación de Potosí poco y nada ha hecho para frenar los efectos del mayor desastre ambiental de este siglo para el Sur de Bolivia. Es que, de las fotos y videos se pueden observar que las riveras del Pilcomayo y otros cauces tienen presencia de un material plomizo que serían los materiales del Dique de Colas. Se incluyó en la denuncia que, este Dique constituía una estructura improvisada y que no reunía con las condiciones necesarias para su funcionamiento, asimismo, no poseía una geomembrana y solamente se lo estabilizó con taludes, bolsas de nylon y carpas de camión viejas, es decir que, la pésima calidad constructiva del Dique de Colas, agravó el paso de los materiales contaminantes hacia las aguas de nuestro Río Pilcomayo. Gialluca resaltó el rápido accionar de la UPCA (Unidad Provincial Coordinadora del Agua) a cargo del Ing. Horacio Zambón, así como también de la Subsecretaria de Recursos, Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental a cargo del Dr. Hugo Eduardo Bay, en defensa de las aguas del Río Pilcomayo que en algunas épocas escurren a través del Bañado La Estrella y luego de recorrer unos 200 km; se encauzan en los riachos El Salado y El Porteño principalmente, y en los riachos Tatú Piré y Monte Lindo, cuando la magnitud de las aguas que ingresan en territorio argentino son suficientes para alimentar a estos cursos; y por ahora, “es muy posible que este incidente no afecte el cauce en nuestro territorio provincial, toda vez que, los metales pesados antes citados tienden siempre a ser absorbidos en los sedimentos del río y extraídos de la fase acuosa, pero se debe estar atento a los resultados que arrojen los monitoreos, pues, su llegada depende de la velocidad de arrastre de los sedimentos desde la alta cuenca hasta nuestro territorio y que la ventaja que tenemos es que estamos en época de estiaje (caudal mínimo que alcanza un río), por lo cual, la velocidad del agua es mucho más lenta”. No obstante, lo cual, de acuerdo a los resultados que se vayan recopilando, los mismos serán compartidos con todas las Autoridades Provinciales y Municipales de nuestro Oeste Provincial, a fin de hacer las recomendaciones pertinentes y de esta manera prevenir la salud pública y el ambiente, por lo que, continuaremos denunciando la irracional y precaria explotación minera en las altas cuencas que terminan dañando las aguas de un Río Internacional y por lo que, es tiempo que se tomen las medidas adecuadas mediante el accionar de las Autoridades Competentes de nuestro País.