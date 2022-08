Horarios de Transporte Fiesta Nacional del Pomelo 2022

Desde la Dirección de Transporte de la Provincia se informa, que con motivo de celebrarse la “XXXVIII EDICION DE LA FIESTA NACIONAL DEL POMELO” los días 9, 10 y 11 de septiembre próximo en la ciudad de Laguna Blanca, los servicios de transportes de pasajeros estarán a cargo de las empresas Puerto Tirol, Nueva Empresa Godoy y Crucero del Sur en los horarios y trayectos que se detallan a continuación:

Salidas: las salidas de Empresa Puerto Tirol y Nueva Godoy se efectuarán desde la Estación Terminal de Ómnibus de Formosa, pasando por el Ministerio de Turismo (José M. Uriburu y Fontana).

Regresos: todos los regresos partirán desde Av 9 de Julio y 25 de Mayo de la ciudad de Laguna Blanca Empresa Puerto Tirol: Viernes 09 y Sábado 10: Salidas Formosa- Laguna Blanca: 09.30 - 15.00 - 17.00 - 19.00 y 20hs (refuerzo) Regresos: 04.45 - 05.00 Riacho He He a Laguna Blanca: desde las 19:00hs con frecuencias cada una hora Domingo 11 Salidas Formosa- Laguna Blanca: 09.30 - 15.00 - 19.00 y 20hs refuerzo Riacho He He – Laguna Blanca: desde las 19:00hs con frecuencias cada una hora. Regresos:

Las unidades estarán disponibles en inmediación del predio (Av 9 de Julio y 25 de Mayo de Laguna Blanca) esperando finalización de los números artísticos. Empresa Nueva Godoy: Salidas desde la Terminal de Ómnibus de Formosa, pasando por el Ministerio de Turismo Viernes 9: 10:00(por Clorinda) - 18hs y 20:00 Sábado 10: 10:00(por Clorinda) - 18hs y 20:00 Domingo11: 10:00(por Clorinda) - 18hs y 20:00 Desde Gral. Güemes a Laguna Blanca 11hs Desde Gral Belgrano a Laguna Blanca 16hs Regresos:

Las unidades estarán disponibles en inmediaciones del predio (Av 9 de Julio y 25 de Mayo de Laguna Blanca) esperando finalización de los números artísticos. Subsecretaria de Coordinación Legal y Técnica Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos Empresa Crucero del Sur Viernes 9, Sábado 10 y Domingo 11 Formosa - Laguna Blanca: 17:00 y 19:30 hs Riacho He He - Laguna Blanca: 18:30, 19:00, 20:00, 21:00 y 22:00 hs Clorinda – Laguna Blanca: 18:00, 19:00, 21:00 y 22:00 hs Laguna Naick Neck – Laguna Blanca: 19:00, 20:00 y 23:00 hs El Espinillo – Laguna Blanca: 18:00, 19:00, 20:00 y 21:00 hs Buena Vista – Laguna Blanca: 18:20, 19:20, 20:20 y 21:20 hs Regresos:

Las unidades estarán disponibles en inmediaciones del predio (Av 9 de Julio y 25 de Mayo de Laguna Blanca) esperando finalización de los números artísticos hasta las 5:00hs Tarifas: El Espinillo – Laguna Blanca ……………... $300.- (37km) Buena Vista – Laguna Blanca ………..……$250.- (25km) Riacho He-He – Laguna Blanca…………...$250.- (29km) Laguna Naick Neck - Laguna Blanca…… $200.- (17km) Siete Palmas – Laguna Blanca …………….$250.- (23km) Clorinda – Laguna Blanca…………………….$450.-(60km) Formosa – Laguna Blanca…………………….$1000.-(140km) Gral Güemes – Laguna Blanca ………………$1000-(141km) Gral Belgrano - Laguna Blanca ………………$800 (85km)