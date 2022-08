Gómez: “Los dichos sobre el tomógrafo del Hospital de Clorinda son una gran mentira”

El ministro de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez, se refirió a dos temas actuales que competen al sistema de salud: el funcionamiento del tomógrafo del Hospital de Clorinda y el estado epidemiológico provincial.

Sobre el primero, AGENFOR accedió a declaraciones brindadas por el funcionario, donde dejó en claro que “los dichos (publicados en un matutino) sobre que el tomógrafo no está funcionando son una gran mentira”.

Respecto de esta denuncia mediática, al tratarse de una noticia falsa, el jefe de la cartera de Salud lamentó la situación y aseguró que “cuando las críticas son bien intencionadas las recibimos con aceptación, porque ayudan a mejorar el servicio para las personas para las cuales trabajamos”, pero esclareció que este no es el caso.

“Cuando leí la noticia pensé que posiblemente esté descompuesto, por eso se mandó un equipo técnico a verificarlo y en el informe que presentaron el lunes 29, nos encontramos con que está funcionando en perfectas condiciones”, afirmó y aclaró que “lo está haciendo desde el día que fue puesto en marcha”, es decir, desde el 12 de octubre del 2021.

Además, comentó que la directora del nosocomio, la doctora Bernardita Obst, “nos informó sobre los datos de funcionamiento del tomógrafo”, exponiendo que “se hace un promedio diario de diez estudios”, lo que lleva a una cuenta “de 300 mensuales” y “más de tres mil desde su inauguración”.

Asimismo, recordó que “el hospital está conectado a través de una fibra óptica con el Hospital Interdistrital Evita y el de Alta Complejidad, la cual permite que las imágenes que se tomen ahí puedan ser leídas de forma inmediata por especialistas de las distintas materias, pero principalmente por los de Diagnóstico por Imagen del HAC”.

En este punto, el funcionario destacó “el modo de trabajo”, asegurando que “esta manera permite que los médicos estén cercanos al paciente y puedan brindarle una excelente atención”.

A modo de conclusión, el Ministro evidenció que “este ataque persigue otro fin que no tiene nada que ver con la salud” y aseguró “que son meramente políticos”.

En este sentido, subrayó que “entendemos que la campaña ha empezado, pero no con propuestas, sino con desacreditación, con ataques que no los van a llevar por buen camino, porque esto es lo que el formoseño no quiere”.

Coronavirus en la provincia

En otro orden, el doctor Gómez habló sobre la situación epidemiológica actual a nivel territorial sobre los casos detectados de COVID-19, expresando que “hubo un aumento, pero esta situación también la sufrieron otras provincias del país”.

“Al principio, en la provincia la suba se dio en Formosa Capital, después comenzó a disminuir en esta zona para aumentar en el interior, registrándose actualmente un descenso de casos allí también”, explicó, afirmando a la vez que “hay una bajante en todo el territorio geográfico”.

Asimismo, finalizó recordando que “es un virus respiratorio, por lo tanto, el invierno facilita su transmisión, por lo que hay que continuar cuidándose”.