El intendente Jorge Jofré entregó títulos de adjudicación en venta de terrenos a 31 familias

Durante un acto realizado en la tarde del lunes en el Centro Cultural Municipal, el intendente Jorge Jofré hizo entrega de Decretos de Adjudicación en Ventas y de Obligaciones Cumplidas a un total de 31 familias formoseñas.

Este importante beneficio les permitirá a las familias, algunas de ellas que llevan más de 40 años habitando el lugar, poder avanzar en el proceso de obtención de su Titulo de Propiedad.

Acompañaron al Jefe Comunal durante el acto, el jefe de Gabinete, Dr. Mauricio Nadalich, el secretario de Hacienda, Cdor. Luis Casco; la secretaria de Obras Ppublicas, Ing. Malena Gammarra; el director del Banco de Tierras de la Municipalidad, Dr. Diego Luque; la coordinadora de Acción Social, Paula Cattáneo; el subsecretario de Transporte y Emergencias; Dr. Jose Olmedo; el subsecretario de Gobierno, Fabián Cáceres; el subsecretario de Deporte Cultura y Turismo; Dr. Rodrigo Portocarrero; los concejales José Delguy y Elena García; los jueces de Faltas, Dra. Adriana Sdmith, Dr. Juan Manuel Oviedo.

El intendente Jorge Jofré, al hacer uso de la palabra sostuvo “este es el sueño que muchos de ustedes tenían, habitando y pagando en cuotas desde hace años el terreno en el que viven; en muchos casos algunos terminaron de pagar y no se les entregaba el documento de la obligación cumplida para que puedan terminar de tramitar el título, familias que incluso están detrás de ese papel hace cuarenta años”, subrayó. “Es un papel sin importancia, pero es la dignidad de la justicia social para cada uno de ustedes porque nadie tiene comprada la vida, pero lo que queremos es algo que podamos dejar a nuestros hijos o familiares, y creo que hoy estamos haciendo eso realidad”, puntualizó.

“Me pone muy contento, a pesar que faltaron algunas familias, y debo destacar que en esta gestión ya llevamos más de mil títulos de obligaciones cumplidas entregadas en tiempo y forma para que ustedes puedan tramitar el título definitivo. Les deseo lo mejor a ustedes y sus familias, a pesar del difícil momento que estamos pasando, pero estoy seguro que con la bendición de Dios lo iremos superando y nos encontraremos con una Argentina mucho mejor”, afirmó el jefe comunal para concluir.

Miriam Beatriz Roa, una de las beneficiarias, expresó “esto fue una verdadera sorpresa, cuando nos llamaron no podíamos creer, fue algo realmente emocionante; habitamos hace 17 años el lugar y la verdad no tenemos más que palabras de agradecimiento para la Municipalidad. Me sentí contenida todo el tiempo por el personal comunal, me ha guiado muy bien la gente del Banco de Tierras, y gracias a ellos pude llegar a estas instancias”, dijo.

Jorge Esquivel, otro vecino beneficiado, dijo “quiero agradecer expresamente por este logro, por la buena predisposición del personal municipal que siempre me han brindado una muy buena atención, ya que me llevó mucho tiempo llegar a este objetivo. De esta manera uno puede acceder finalmente a la vivienda, a través de un terreno y de esta forma, ya que hoy en día tienen un valor enorme y es difícil de alcanzar con los sueldos que tenemos” aseguró.