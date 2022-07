Relevamiento determinó que no existen faltantes de medicamentos y los aumentos treparon al 51 por ciento

Gialluca informó que, los medicamentos vienen incrementándose mensualmente y en julio tuvieron remarcaciones por encima del 5%, siendo este porcentaje promedio. Se esperan mayores incrementos especialmente en aquellos que para su elaboración requieren materias primas que son importadas y por lo que su valor está condicionado por el dólar-Señalaron desde la Defensoría del Pueblo, que luego de un relevamiento realizado en diferentes farmacias de nuestro medio, se pudo determinar que existen en la actualidad faltantes de algunos medicamentos que son de gran demanda en esta época del año, “por lo que son considerados como -faltantes estacionales- y que esta situación se regularizaría en cuestión de días”. En este sentido, señalaron que, se debe llevar tranquilidad a la población, en cuanto a que no existe un desabastecimiento de medicamentos, pero no se descarta que lo haya -a futuro-. En lo que respecta a los precios de los mismos, la mayoría sí han sufrido remarcaciones diversas y se pudo determinar una gran dispersión y variaciones de los valores según los laboratorios especialmente en aquellos remedios de gran demanda como son los antihipertensivos, los utilizados para tratar la diabetes y otras enfermedades crónicas. En algunos otros casos, se identificaron que los precios de los medicamentos de mayor consumo tuvieron un aumento del 51% en los poco más de siete meses que transcurrieron del presente año. Los mismos, vienen aumentando mensualmente y en julio, un 5%; no es puntual de alguno, sino el promedio. Con este último aumento, la media de lo que va del año se elevó al 51%, muy por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que, a falta de los datos oficiales de junio, superaría el 30%. Por otra parte, dado que la temporada invernal comenzó en marzo, llevó a la faltante de algunos medicamentos que se utilizan para infecciones respiratorias, pero aclararon que, tuvieron que ver con la alta demanda de algunos productos puntuales. Ahora no tenemos problemas de escasees y desabastecimiento. Además, todas las droguerías responden en forma normal para la entrega de medicación. En cuanto a la posibilidad de que se produzca una faltante en el futuro, explicaron que los insumos para la producción de medicamentos son y tienen componentes importados, por lo tanto, podrían existir inconvenientes.En cuanto a las empresas que integran la Cámara de Equipamiento Hospitalario de Fabricación Argentina (Caehfa) alertaron sobre el estado crítico de los inventarios de insumos médicos y productos terminados que provienen del exterior. Los referentes que integran el sistema sanitario informaron que podría existir dificultades en la atención médica y el acceso a los medicamentos por parte de los pacientes. Hay preocupación en todo el sector de la salud ya que desde el día martes los laboratorios de bandera nacional están recortando las entregas de insumos que se utilizan en contrastes radiológicos o provocando fuertes aumentos que superan el 20% en algunos casos, destacó el presidente de la Cámara de Entidades de Medicina Privada de la República Argentina (Cempra), Ricardo Lilloy. Además de los fuertes aumentos, se espera que haya desabastecimiento de medicamentos y en especial de los genéricos de más bajo costo. Por otra parte, desde el sector explicaron que en otros insumos se está restringiendo la entrega de productos por desconfianza en la evolución de precios de reposición. Muchos de los suministros que son utilizados en el sistema sanitario para la atención de pacientes son de origen extranjero o para su elaboración requieren materias primas que son importadas, por lo tanto, el valor de los mismos está condicionado por el dólar. La inestabilidad que mantiene la moneda extranjera repercute en el normal funcionamiento de la cadena productiva ya que no hay precios de referencia en los productos y los proveedores se aseguran el stock hasta tanto no tener claros los valores de reposición de los mismos.