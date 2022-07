“En este momento, en la Capital, tenemos una alta circulación viral de coronavirus”

La directora de Epidemiología, la doctora Claudia Rodríguez, brindó un panorama actual sobre el contexto epidemiológico por el COVID-19.

Cabe recordar que desde la llegada de pandemia del coronavirus, la provincia transitó las distintas olas con diferentes estatus sanitarios. Es así que la aplicación de la vacuna contra esta afección y sus respectivas dosis fueron disminuyendo el índice de internación y de fallecidos.

Al respecto, según datos recogidos por AGENFOR, la profesional de la salud lamentó al informar que “actualmente la situación epidemiológica está un poco más compleja que la semana pasada” y explicó que “veníamos observando y esperando este aumento de casos, pero lo cierto es que esta ola la estamos transitando con una gran cantidad de positivos con respecto a períodos anteriores”.

En la misma línea, informó que a pesar de que hay pacientes internados en los hospitales capitalinos Interdistrital Evita y el Distrital N° 8, además el de la ciudad de Clorinda, “la cantidad no se traduce de la misma manera que los diagnósticos positivos”.

Asimismo, confirmó que “hay una persona en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) con un cuadro moderado”, pero que hasta el momento “no hay fallecidos por COVID”.

Vacunas

Por otra parte, volvió a remarcar que “las vacunas sirven, son seguras y no hay que tenerles miedo”.

Aclaró que al igual que otras, puede producir algunos “efectos adversos” y explicó que eso se debe a que “es un cuerpo extraño que ingresa al sistema humano y por lo tanto éste se defiende”.

De igual manera, recordó que “uno de los objetivos que tiene la inmunización es lograr que la persona transite la enfermedad con síntomas leves o de manera asintomática, evitando principalmente las complicaciones, los internados, el uso del respirador y los fallecidos”.





Tal es así que reconoció que Formosa “es un ejemplo en cantidad de vacunados” y expuso que “la segunda ola la hemos pasado con muchos infectados, pero no con la misma magnitud de internados y fallecidos”.

Es por esta alentadora situación que instó a la sociedad a “concurrir a vacunarse con las dosis de refuerzo”.

E informó que “la última estrategia que estamos aplicando en la ciudad capital con el Ministerio de Desarrollo Humano, es la inoculación, en forma simultánea, casa por casa en todos los barrios”.

De esta manera, “estamos facilitando que las personas puedan recibir la dosis que le falta y así completen el esquema” y señaló que “el personal sanitario está identificado con pechera, carnet o algún documento que corrobore que es del Ministerio”.

Además, puso énfasis en manifestar que “es un virus que se trasmite muchísimo, por lo tanto tiene una alta contagiosidad, entonces, si nos relajamos con las medidas o tenemos síntomas y no queremos hisoparnos o lo hacemos y no nos aislamos, la transmisión no se corta”.

Subrayó que “la vacuna es efectiva y sirve, pero desde nuestra responsabilidad ciudadana necesitamos que las personas sigan cumpliendo con las medidas preventivas y si son positivos que se aíslen”.

Finalmente, reconoció que la sociedad está cansada, porque hace dos años está viviendo esta situación e indicó que a eso se le llama “fatiga pandémica”.

“Estamos cansados de hisoparnos, de quedarnos en la casa, de no poder acudir a eventos libremente, pero lastimosamente el coronavirus sigue circulando y en este momento en la provincia, pero puntualmente en la Capital estamos con una alta circulación viral, por lo tanto debemos cuidarnos entre todos”, concluyó Rodríguez.