El Municipio firmó un convenio con la Universidad Nacional de Formosa y el Ateneo de Liberación

Durante la jornada del jueves, en el Salón de Intendencia, el intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré firmó un convenio con la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) y el Ateneo de Liberación un convenio para la implementación de un curso de formación sobre Derechos Humanos.Del mismo, participaron también el rector de la Universidad Nacional de Formosa, Prof. Augusto Parmetler; el Dr. Pablo Vassel; el vicerector electo , Dr. Emilio Gripaldi; el titular de la càtedra de Derechos Humanos de la UNaF, Prof. Eduardo Lenscak; secretario acadèmico de la UNaF, Alberto Barboza.A través del mencionado convenio la Municipalidad se compromete a organizar el curso, brindar las comodidades específicas para su dictado, responsabilizándose de las tareas administrativas pertinentes.Por su parte, la UNaF ofrece el curso introductorio que será optativo y gratuito, en la modalidad presencial y virtual: La temática que se abordará será “Los Derechos Humanos ‘Desde las luchas populares por la liberación’”.En tanto que el Ateneo de Liberación, ofrecerá la presencia virtual de especialistas de probada trayectoria nacional e internacional en la temática de Derechos Humanos como aporte complementario al dictado del curso programado por la Cátedra Abierta de DDHH.Los cursos se dictarán a partir de un cronograma que iniciará el 6 de agosto próximo y culminará el 3 de diciembre.En la oportunidad, el intendente Jorge Jofré, destacó: “Con este tipo de convenios estamos marcando un rumbo, siendo uno de los primeros municipios que estamos involucrándonos en un tema tan importante como los Derechos Humanos. Desde el Municipio nos caracterizamos por llevar adelante todos estos preceptos y abordarlos, como por ejemplo la Ley Micaela, y seguimos por ese camino”.“Me da mucha felicidad seguir trabajando en estas cuestiones para poder concientizar a la sociedad. Con el rector de la UNaF (Parmetler) tenemos otras ideas, que pronto estaremos prestándola ante la sociedad”, concluyó el jefe comunal.Del mismo modo, Parmetler remarcó que “la UNaF ya viene acompañando hace un tiempo todas las actividades relacionadas con la información, la capacitación y la toma de conciencia acerca de lo que significan los Derechos Humanos en nuestra sociedad. Estamos convencidos que con la capacitación vamos a lograr conciencia plena acerca de esta cuestión”. Pablo Vassel precisó “el Ateneo Liberación surge del contexto de la pandemia donde la lógica de los cuidados nos obligaba a encerrarnos, pero ese aislamiento, merced a los avances tecnológicos, no implicaba incomunicación. Entonces hemos aprendido a usar herramientas tecnológicas que nos permitieron acercarnos y establecer una comunicación extraordinaria”.“El Ateneo Liberación homenajea con su nombre a todos lo jóvenes de distintas extracciones políticas que, en los 60 y los 70, hacían de la discusión política un antro de encuentro: allí se analizaban libros, convenios y todo lo que podía ser un alimento para la militancia de todas las fuerzas políticas”, sostuvo. “Nosotros reivindicamos la política en todos sus aspectos, y generamos un espacio de capacitación en una temática muy amplia que lo hemos podido canalizar con el Prof. Lenscak y con la universidad el año pasado. Hemos tenido el año pasado 1.200 inscriptos con quienes hemos tenido una experiencia maravillosa”, detalló.“Para nosotros es un orgullo muy grande estar hoy aquí en Formosa y poner a disposición un amplio espectro del pensamiento nacional que nos enriquece, y que creemos que este año vamos a hacer con el apoyo y la participación activad de la universidad y del municipio”, concluyó.Por su lado, el Prof. Eduardo Lenscak comentó “tuvimos la presencia de destacados luchadores por el tema de Derechos Humanos que forman parte de nuestro acervo nacional, todo ellos han participado de este curso como invitados especiales gracias a la coordinación al trabajo incansable del compañero Pablo Vassel” dijo. “Entonces nos hemos propuesto volver a hacerlo con ese nivel de invitados, y aprovechándolos para tener a nivel virtual el curso federal, y a nivel local en la universidad. Es preciso que alumnos de cursos superiores que van a egresar, tengan elementos teóricos para ver que los profesionales no tienen que mirar solamente el lucro, porque mirar el lucro no es mirar la profesión desde una perspectiva de Derechos Humanos”, destacó.“A ello se ha sumado gratamente la Municipalidad de Formosa – agregó – con la intención de la formación de sus profesionales y de todos sus militantes que están en el terreno. Entonces, entre la Municipalidad, la Universidad, el Ateneo Liberación, conformamos este emprendimiento que son tres cursos simultáneos. Mi reconocimiento a las autoridades universitarias y municipales, que hacen todo lo posible para que la formación en Derechos Humanos sea una posibilidad aquí en Formosa y en el país”, finalizó el docente.