Desde la Defensoría del Pueblo pedirán nueva prórroga para la inscripción de la segmentación tarifaria

Gialluca afirmó que los cambios en el Gabinete Nacional, sobre todo en la cartera de economía, de la cual depende la Secretaría de Energía, hace que sea posible dar más tiempo a los usuarios residenciales para inscribirse. Es un tema muy importante pues en el 2021 los subsidios energéticos fueron de 11 millones de dólares y se estima que este año treparan a 15 millones. Según estimaciones del Gobierno Nacional, el ahorro gracias a la segmentación tarifaria será de $ 15 millones durante este año, en tanto para el 2023, la caída del gasto podría ser de $ 100.000 millones, según la Secretaría de Energía. En Formosa venimos trabajando bien, especialmente con los usuarios residenciales de los sectores de los Adultos Mayores, quienes no están muy amigados con las nuevas tecnologías, no obstante, lo cual, todos los interesados, solicitan conservar los subsidios energéticos-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, afirmó que las Autoridades del Área Energética conducida por Darío Martínez, establecieron plazos muy cortos y la información hacia los usuarios residenciales fue y sigue siendo confusa, con lo cual se evidencia una fuerte falta de coordinación con las Autoridades Competentes de las Provincias. Por otra parte, existen demoras para definir los precios mayoristas de la energía eléctrica, que es la que se tomará en cuenta para la facturación a todos los usuarios que pierdan los subsidios. A esto debe agregarse que el Gobierno Nacional de Alberto Fernández no ha avanzado tampoco en la firma de los Convenios Específicos que debió cerrar con los gobiernos provinciales y entes reguladores para poder aplicar los cambios en juego en el servicio que depende de cada jurisdicción provincial. Gialluca fue tajante en este punto, en cuanto a que, si no se firman los Acuerdos con todas las provincias en el transcurso de agosto, la segmentación tarifaria en el servicio eléctrico no podrá ponerse en marcha en septiembre y tendrá que postergarse para el último trimestre del año.