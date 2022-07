Comenzará la segmentación tarifaria de energía eléctrica

El Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, afirmó que, a la medianoche de este domingo, finalizó la posibilidad de inscribirse para pedir la continuidad de los subsidios a la energía eléctrica, no obstante, esperaremos al pedido de prórroga requeridos a la Secretaria de Energía de Nación, como así también a la posibilidad de variantes que se podrían implementar con el nuevo equipo económico del Gobierno Nacional. Gialluca, señaló que los incrementos serán solamente para los usuarios del nivel 1 que son los de mayores ingresos y también aquellos que no se hayan inscripto, en tanto el nivel 2, que corresponde a menores ingresos y el nivel 3 que son los usuarios de ingresos medios, no tendrán modificaciones en la tarifa de energía que venían pagando. Aclaro el Funcionario Provincial, que, en nuestra jurisdicción, los beneficiarios del Programa Subsidio Esfuerzo Formoseño, no tenían la obligación de inscribirse y mantendrán los subsidios tanto nacionales como el provincial. Ahora, los usuarios de nivel 1 van a pagar la tarifa plena, es decir sin ningún tipo de subsidios, comprendiendo, a los que poseen ingresos mensuales netos superiores a 3,5 Canastas Básicas Totales, es decir unos $ 364.758, titulares de 3 o más automóviles con antigüedad menor a 5 años o 3 o más inmuebles, una aeronave o embarcaciones de lujo o poseer activos societarios que demuestren una capacidad económica plena. Los usuarios de menores ingresos, ya tuvieron un incremento durante los primeros meses de este año, por lo cual no sufrirán ningún impacto en sus facturas. En tanto los usuarios de ingresos medios, a quienes también se les aplicó un aumento, no sufrirán modificaciones en sus pagos. Es decir que, los usuarios de los niveles 2 y 3 continuarán teniendo en diferentes proporciones, tarifas con subsidios. En el primer semestre, los subsidios del Estado Nacional destinados al sector energético llegaron a $764.483,2 millones. Finalmente el Ombudsman Provincial, invito a todos los usuarios que necesiten algún asesoramiento o aclaraciones respecto a las facturaciones de energía eléctrica, concurrir a la Sede de la Defensoría del Pueblo, sito en calle Padre Patiño N º 831 o a los correos electrónicos Institucionales denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar o por teléfono a los números 3704 4436379 – 0800 444 1770, tanto por la mañana, como por la tarde entre las 8:30 a 13 horas y 18:00 a 20:30 horas.