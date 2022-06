Se realizó el acto de colación de graduados de la ENERC Sede NEA

El pasado domingo 29, en el Cine Teatro Italia se celebró el acto de colación de la tercera y cuarta cohortes de egresadas y egresados de la ENERC Sede NEA en Formosa.

En ese marco, estudiantes provenientes de las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Paraguay finalizaron la carrera de Realizador Integral Cinematográfico.

En el acto estuvieron presentes el vicepresidente en ejercicio de la presidencia del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Nicolás Batlle; el ministro de Cultura y Educación de Formosa, Luis Basterra; el subsecretario de Cultura de Formosa, Alfredo Jara; el director de Educación Superior, Néstor Rigonatto; las máximas autoridades de las Sedes Regionales ENERC de todo el país, Karina Neme, vicerrectora de Sede NEA; Ana Pelichotti, vicerrectora de Sede Cuyo; Lucio Pugni, vicerrector de Patagonia; Laura Gismondi, secretaria académica de la ENERC; el coordinador general de Sedes Regionales, Gustavo Díaz; el coordinador académico de Sedes Regionales, Claudio Remedi; junto a miembros consejeros del Consejo Asesor del INCAA.

Citando el juramento athanasiano del cineasta Fernando Birri, el vicepresidente del INCAA Batlle preguntó a las graduadas y graduados: “¿Juráis que no filmaréis un solo fotograma que no sea como el pan fresco, que no grabaréis un solo milímetro de cinta magnética que no sea como el agua limpia?”.

La ceremonia tuvo sus momentos de emotividad al recordarse al doctor Alberto Zorrilla, quien impulsó y propició la creación de la Sede; y a los recientemente fallecidos Paola Suárez y Marcelo Ragone, docentes con la capacidad de cambiar la realidad de sus alumnos de una forma radical.

Con el acto de colación, la ENERC NEA completa los ciclos educativos y la región cuenta ahora con 29 nuevos realizadores integrales que comienzan a escribir sus historias como cineastas y, junto con ellas, a construir la memoria colectiva de la región y la nación.

En palabras de la vicerrectora Neme: “Emociona ver los resultados que nuestras egresadas y egresados van tejiendo, poniendo voces y miradas a las miles de historias que nuestras regiones, tienen para contar. Las escuelas son sus estudiantes y son las historia de sus ellas y ellos la que construye la historia de nuestra institución”.

“Celebramos el cierre de un ciclo en la vida de nuestras y nuestros estudiantes que hoy egresan formalmente, hecho que no hace más que resaltar el compromiso y el acompañamiento de un inmenso equipo de trabajo, y una fuerte decisión política provincial, regional y nacional, convencidas de que sólo con oportunidades y formación hay un desarrollo posible”, destacó.

“Corría el año 2015 y en Formosa se ponía en marcha un sueño muy anhelado: la creación de las Sedes Regionales de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, como un hito en la acción de federalizar la enseñanza de cine y artes audiovisuales nacional, pública, y gratuita”, recordó.

A partir de allí, subrayó que “fue posible la formación de profesionales realizadores cinematográficos integrales, en las provincias a través del diseño de un nuevo modelo formativo, acorde a las demandas de las distintas regiones”.

Reunión del Consejo Asesor INCAA

“Hoy, a siete años de esa gesta, se reúnen por primera vez en la ciudad de Formosa desde el 29 de mayo al 1º de junio, en un plan de profundizar y jerarquizar las políticas federales de las acciones del INCAA, las autoridades máximas del INCAA, consejeras y consejeros del Consejo Asesor y autoridades Sedes Regionales ENERC”, fue puesto de resalto.

Para finalizar, se hizo notar que “se constituye éste como el primer encuentro fuera de CABA, un momento bisagra en la construcción de un cine diverso, plural y federal, que garantiza la soberanía audiovisual y la pluralidad de voces en historias argentinas contadas por las propios argentinas y argentinos”.