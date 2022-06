Se pidio no abusar del bolsillo de los consumidores

Gialluca afirmó que, debemos proteger a los sectores de bajos y medianos ingresos. Esperamos que el Gobierno Nacional logre disciplinar a los grandes oligopolios alimenticios, ya que, las subas de los precios hoy no reflejan el aumento de los costos. Denunciamos por ello que existe una decisión de remarcar y un escaso compromiso a moderar las subas de los precios de los sectores que producen y venden oligopólicamente en nuestro país. Son momentos en que, los que remarcan los precios de los alimentos, como también quienes los colocan en las góndolas de los supermercados o autoservicios de Formosa, tengan Responsabilidad Social, que no significa que pierdan dinero, solamente significa que ganen lo razonable, para que todos podamos tener acceso a la carne, lácteos, panificados, y bienes como ropa, calzado y demás-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, señaló que en estos momentos en los que las remarcaciones de los productos alimenticios básicos que necesitan las familias formoseñas y que los adquieren en nuestra plaza local, frente a la decisión del Estado Provincial de pagar sueldos y aguinaldos con aumentos, los comerciantes no deben aplicar remarcaciones y menos cobrar intereses en el uso de las transacciones con tarjetas de débito, como se viene denunciando últimamente ante el Organismo de la Constitución. Asimismo, sugirió a los consumidores “ser prudentes al momento de realizar sus compras y comparar precios, ya que existe una gran dispersión de valores, como así también de marcas de los alimentos según dónde uno vaya”. En la actualidad la utilización de las tarjetas de crédito, en un solo pago, tampoco pueden ser recargadas con intereses y si hay lugares que lo hacen el Funcionario Provincial pidió no comprarles y denunciarlos por ante la Defensoría del Pueblo a los teléfonos 3704 – 4436379 – 0800 444 1770 y correos electrónicos denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar, para luego coordinar con la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Usuario, para la aplicación de las sanciones correspondientes. Gialluca, dijo que son tiempos en que los comerciantes deben tener sus márgenes de ganancias, como siempre la tienen, pero que las mismas no pueden ser excesivas o extraordinarias. Por su lado, los consumidores, adquirir los diversos productos y servicios, donde veamos precios razonables, buena calidad y la no aplicación de intereses usurarios cuando concretamos una transacción. Por último, llamo a los consumidores a no endeudarse con tarjetas de crédito, en varias cuotas, pues los intereses actuales son muy altos y luego se debe pagar hasta el triple o más del precio de lo que se adquirió.