El HAC agradeció a los donantes voluntarios de sangre por su contribución a salvar vidas

El 14 de junio se conmemoró el Día Mundial del Donante de Sangre motivo por el cual el Centro Provincial de Hemoterapia y el Banco de Sangre del Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón”, agradecieron a todos los donantes voluntarios por su altruismo y solidaridad que constantemente brindan para ayudar a otras personas.

En celebración a la fecha los donantes voluntarios que se acercaron a donar fueron agasajados por el personal del Banco de Sangre del HAC y sus autoridades.

“Agradecemos a todos los formoseños que con compromiso y solidaridad se acercan de manera continua y programada a realizar su donación voluntaria destacando la contribución esencial realizan, teniendo en cuenta que donando su sangre salvan vidas o mejoran la calidad de vida de quienes necesitan de este líquido vital”, resaltaron

Por su parte Fernando y Hugo, donantes voluntarios desde hace varios años, brindaron sus testimonios, contando que fue lo que los motivó a convertirse en donantes voluntarios y habituales de sangre:

“Comencé donando plaquetas cuando tuve mi hija internada en terapia intensiva y necesitaba donante de plaquetas con mucha frecuencia y cuando le dieron el alta médica, me involucré en esto y me anoté como donante voluntario. La experiencia que pase con mi hija me hizo ver la importancia que tiene ser donante voluntario de sangre porque hay muchas personas que necesitan de nuestra ayuda”, expresó Fernando

Hugo también es donante voluntario de plaquetas y hace 15 años de manera constante realiza esta práctica. “Me acerque a donar por primera vez por un familiar que necesitaba, que fue mi sobrina y desde ese momento hasta hoy en día lo continúo haciendo. Necesitamos tomar conciencia sobre la donación de sangre; siempre hablo con mis amigos y conocidos y los animo que vengan a donar porque es algo muy satisfactorio y te atienden muy bien”

Las transfusiones de sangre contribuyen a que pacientes con enfermedades potencialmente mortales vivan más tiempo con mejor calidad de vida, y posibilitan la realización de intervenciones médicas y quirúrgicas complejas. Asimismo, tienen una función vital en la atención materno infantil, el embarazo y las respuestas de emergencia a los desastres naturales o causados por el hombre.

Los servicios que permiten a los pacientes acceder a sangre y productos sanguíneos seguros en cantidades suficientes son un componente clave de los sistemas de salud eficaces. Solo se puede asegurar un suministro suficiente mediante donaciones regulares voluntarias y no remuneradas.

Las personas interesadas en donar sangre pueden acercarse al Banco de Sangre del HAC de lunes a viernes de 8 a 12 horas y los días sábado de 8 a 12 horas.

Tomemos conciencia de la importancia de donar sangre; no importa el grupo sanguíneo que seas siempre habrá alguien que lo necesite.