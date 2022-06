Contra el acoso callejero, concejales del PJ presentaron un proyecto de “Paradas Seguras”

La ordenanza de ser aprobada permitirá a mujeres, niños y adolescentes en edad escolar, adultos mayores y personas con discapacidad ascender y descender de unidades del transporte urbano en lugares donde les resulte más seguro durante el horario nocturno, sin alterar las paradas predeterminadas.

En el marco de un nuevo aniversario de Ni Una Menos, el bloque de concejalas del Partido Justicialista presentó ayer el proyecto de ordenanza “Paradas Seguras”, una iniciativa que tiene por objetivo bregar por la seguridad de las mujeres en las calles y en el transporte público de pasajeros y evitar las situaciones de acoso callejero. El proyecto tomó estado parlamentario ayer y se discutirá la semana que viene en la comisión de Género.

La concejal María Petu Argañaraz sostuvo que “Paradas seguras” constituye una herramienta más en el marco de la lucha contra la violencia de género y respuesta a un constante reclamo de las mujeres de la ciudad para evitar la inseguridad en horarios nocturnos y explicó: “El proyecto establece que el transporte público de pasajeros deberá detenerse en las esquinas y lugares en los cuales sea peticionado por mujeres, niños y adolescentes en edad escolar, adultos mayores y todas aquellas personas que se encuentren susceptibles de padecer alguna situación de riesgo a su integridad”.

La legislación busca prevenir situaciones de inseguridad o acoso por motivos de género y se aplicará en todos los recorridos que realiza la empresa prestadora del servicio en la ciudad. Además, también se establece que los choferes que brindan el servicio de transporte urbano deberán cursar capacitaciones con perspectiva de género para afrontar eficazmente situaciones de esa índole respetando los derechos de las mujeres.

“La idea es que, en los barrios, sobre todo en aquellos lugares más alejados, que tengan poca luz, muchas mujeres que cumplen su función en otros sectores de la ciudad, tengan la posibilidad de pedir que el colectivo pare en las esquinas que quizás no son asignadas como paradas del barrio”, agregó.

A su vez, la concejal Argañaraz señaló que realizaron un estudio-muestra que consistió en una encuesta realizada a más de 400 adolescentes y mujeres de entre 13 y 60 años, usuarias del transporte público y un gran porcentaje coincidió en ser víctima de acoso callejero:

“Del total de 411 encuestas realizadas, 296 mujeres, un 72% consideró que, si sufrieron acoso alguna vez, mientras que un 15% dijo que no. Sin embargo, nos parece importante marcar que también hubo un 13% que, si bien contestaron que no en un primer momento, cuando se les consultó por alguno de los episodios que revisten casos de acoso marcaron estos ítems. Esto puede deberse a que, si bien sufrieron situaciones de acoso, muchas veces no lo reconocen como tal por lo naturalizado que está en nuestra sociedad”.

“Creo que es necesario y urgente comenzar a legislar con perspectiva de género. Somos un Concejo Deliberante que tiene una comisión de Género, y no muchos concejos lo tienen. También contemplamos el trabajo conjunto con la Dirección de Género de la Municipalidad y la Secretaría de la Mujer para la capacitación de los choferes en el servicio público de transporte”, añadió.