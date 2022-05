Recomendaciones de la Defensoría para compras seguras en el Hot Sale

Gialluca pidió a todos los consumidores que tengan en cuenta algunos puntos esenciales a la hora de realizar “compras online” para evitar ser víctimas de ciberdelincuentes en las Grandes Ventas, por lo que, se debe siempre: * Comprobar siempre la dirección del navegador, los sitios seguros para compras online muestran un candado en la parte superior de la web y empiezan con https://. * Consultar la reputación del vendedor antes de ofertar y elegir siempre a los que estén mejor calificados. * Registrar la oferta mediante una impresión de pantalla o una foto con el celular para que, en caso de existir diferencias con lo pactado, puedas reclamar con prueba fehaciente. * Chequear que la oferta tenga stock disponible y no ofertar cuando un producto está agotado. * Establecer una fecha de entrega y, si la empresa no la cumple, pasados los 15 días se puede realizar la denuncia. * Exigir siempre un ticket o factura, es el documento principal que prueba que se realizó la compra y es necesario para cualquier reclamo. * Recordar que se tiene 10 días para cancelar la compra y devolver el producto a la empresa. * Sugirió utilizar el “botón de arrepentimiento” de la página web del comercio si se quiere cancelar la compra de un producto o servicio. En este caso el vendedor deberá comunicar, en un plazo de 24 horas, el número de identificación de dicho trámite. Se debe recordar que los consumidores cuentan con un plazo de 10 días para el “Derecho de Arrepentimiento” y devolver el producto que llega al domicilio en las mismas condiciones que fue recibido sin uso y por escrito, sin necesidad de expresar motivos por lo que no se quiere el mismo, poniéndolo a disposición del vendedor para ser retirado del domicilio, todos los costos estarán a cargo del vendedor y el dinero debe ser devuelto, sin cobro de fletes ni recargos-









El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, sugirió a todos los consumidores de la Provincia de Formosa una serie de recomendaciones frente al Hot Sale 2022 que se inició este lunes 30 de mayo y donde existen grandes descuentos por compras online. Hasta el miercoles 1 de junio, más de 1.100 empresas tendrán ofertas interesantes, por lo cual, el primer paso a la hora de realizar una compra es informarnos de todo. Por ello, las compras online deben realizarse en los sitios oficiales disponibles en el portal www.hotsale.com.ar. En caso de tratarse de productos de vendedores desconocidos, aconsejamos chequear la reputación del vendedor, leyendo los comentarios de compradores anteriores. Asimismo, antes de hacer la compra, se debe estar seguro de que se está ante el producto que se desea. Es que, en las compras a distancias, es muy importante tener en cuenta los talles o tamaños de los productos, pues, las imágenes pueden resultar confusas, por lo que, recomendamos ir a las descripciones de los productos. Se debe prestar atención a la letra chica, pues, es habitual que en estas promociones se apliquen solo a un stock determinado o que los descuentos tengan un límite. A la hora de pagar, se debe tener en cuenta también que ningún comercio puede establecer un cargo extra cuando el consumidor elige pagar en 1 cuota con tarjeta de crédito, lo mismo ocurre cuando se paga con tarjeta de débito. Antes de finalizar la compra online, no hay que olvidarse de verificar que se cuenta con el monto para abonar el precio final del producto elegido. Luego es necesario asegurarse las condiciones del envío, el vendedor debe informar la fecha exacta de envío del producto por escrito, ya sea en la factura o en un correo electrónico. En cuanto a las devoluciones o cambios, el consumidor dispone de 10 días para arrepentirse y anular la operación comercial. Por último, todos los productos nuevos, sin importar el medio de adquisición, tienen una garantía legal de 6 meses y los usados de 3.