Advirtió la Defensoría sobre nuevas estafas virtuales que involucran al correo Argentino

Gialluca señaló que, en los últimos tiempos venimos recibiendo casos de ciberdelitos denunciados por personas de nuestra provincia, que no habiendo otorgado o compartido datos reservados y ni siquiera abriendo enlances de terceros, igualmente fueron estafados-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, advirtió nuevamente que son numerosas las atenciones que venimos recibiendo en nuestra Institución, relacionadas sobre variadas estafas y fraudes cometidos por medios virtuales más conocidos como ciberdelitos y donde los titulares de cajas de ahorro sueldo, tarjetas de créditos, débitos, billeteras virtuales, son víctimas de los citados. Es por ello que se advirtió que, los estafadores se las ingenian para encontrar nuevas maneras de robar. Su nuevo objetivo son los usuarios del Correo Argentino, apuntando a los más desprevenidos con una nueva estafa que preocupa a todos. Los estafadores ven un espacio que pueden vulnerar y lo explotan para conseguir su finalidad. Es por esto que en los últimos años son cada vez más comunes las noticias de estafas virtuales, ya sea por medio de mail, redes sociales u otros medios. Esto es, en parte, culpa también de la rápida digitalización de actividades. Por ello, la nueva ciberestafa en las redes sociales tiene que ver con mails falsos supuestamente enviados por Correo Argentino, que tiene como objetivo principal robar datos de tarjetas de crédito, entre otros datos personales. La estafa comienza con un mail que hace creer a las víctimas que hay un paquete pendiente de entrega. El mail indica que se han realizado muchos intentos de llevarlo al domicilio, pero señala que la dirección debe ser errónea y por eso la entrega no se concretó. Para "solucionar" este problema, el usuario debe hacer click en un enlace para abonar nuevamente los gastos de envío, así como poner también la nueva dirección para la entrega. Una vez superado esto, se le pide a la víctima que ingrese los datos de su tarjeta de crédito, que termina en manos de los estafadores. Gialluca señaló que, recientemente, la cuenta oficial de Correo Argentino en Twitter aclaró que: "Si te llega un mail en nombre de Correo Argentino solicitando una transferencia por una compra en el exterior, es totalmente falso". La misma página también insistió que bajo ninguna circunstancia solicitará una transferencia monetaria de estas características. Según aclaró la empresa, esta estafa tendría un asunto titulado: "Información sobre su envío" y que dentro del mail dice explícitamente: "su envío procedente del exterior se encuentra disponible en nuestro centro de distribución logístico para su entrega". Esta no es la primera vez que se utiliza al Organismo como la cara de una estafa, ya que este estilo de robo ya había ocurrido en octubre del 2021. Correo Argentino suele ser un objetivo clásico al que van los estafadores, junto con otras empresas como Mercado Libre, que suelen ser llamativas para las posibles víctimas.