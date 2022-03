Pérez resaltó que en Formosa los derechos del consumidor están incluidos en la Constitución provincial

El arquitecto Edgar Pérez, a cargo de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario de la provincia, habló sobre el “Día Mundial de los Derechos del Consumidor”.

En comunicación con AGENFOR, remarcó que los mismos “en la Argentina tienen rango constitucional” y especificó que en “Formosa también están incluidos en la Constitución provincial”.

Al respecto, subrayó que “lo importante es cómo, desde las políticas públicas se concretan estos derechos”, aseverando que “es bueno mirar qué ha hecho cada Gobierno Nacional a lo largo de la historia del país y en particular en nuestra provincia”.

Enfatizó en sostener que “no sólo se trata de que estén en una ley, sino dentro de las políticas públicas concretas para poder materializarlos”, señalando que “en Formosa y en la Argentina, esto se trabaja todos los días y es más notorio cuando el apoyo está en la línea de un Gobierno nacional y popular como el actual”.

En este punto, recordó que “no tenemos que ir muy lejos en nuestra historia nacional para recordar lo que pasó hace tres años atrás, durante el Gobierno de Mauricio Macri, en donde los derechos del consumidor directamente fueron borrados del mapa del país”.





Reclamar

También, hizo hincapié en “que para hacer valer los derechos tenemos la responsabilidad y la obligación de denunciar a través del reclamo o denuncia”.

“Pensar en que si a mí me sucedió algo, es decir, no me cumplieron algún contrato, no me atendieron como corresponde, no recibí información adecuada o me vendieron un producto en mal estado, detrás de mí puede venir otro formoseño a comprar el mismo producto o a contratar el mismo servicio, quizás teniendo la misma consecuencia que hoy yo estoy reclamando”, acentuó.

De manera que “la empatía también es una manera de participar activamente y ejercer los derechos con el otro y hacer mi reclamo para que la cosa se corrija. A veces, la intervención del Estado deviene de una acción puntual o colectiva, pero necesitamos el acompañamiento de la comunidad”.





Logro

“A través de la gestión del gobernador Gildo Insfrán se ha logrado mucho”, indicó y realzó: “Fue la primera provincia, que en el año 2005, le dio la jerarquía de Subsecretaría al Área de Defensa del Consumidor, cuando en el país todavía tenía otro estatus”.

Además, amplió que “también incluyó otros roles mucho más activos, más involucrados con lo que pasa en el día a día”, especificando que “el Modelo Formoseño plantea estrategias de trabajo conjunto, no solamente una mesa de entrada para recibir una denuncia, sino que permanentemente está buscando el camino de trabajar con otras comunidades y áreas de Gobierno”.

En este sentido, explicó: “Si hacemos un ejercicio y leemos los derechos que tenemos como consumidores, rápidamente nos damos cuenta que atraviesan nuestra vida diaria”.





A favor

Además, destacó que “en toda relación de consumo, la ley siempre está a favor del más débil” y aconsejó que ante cualquier duda o antes de cerrar una operación, consultar. “Para eso están los organismos del Estado, la Subsecretaría de Defensa al Consumidor”, remarcó.

Y aclaró: “Si no consulté e invertí en el recurso, generé la compra o adquirí un servicio y no cumplen, igual se tiene el derecho a reclamar e inclusive a denunciar una compra que no se cumplió y a que le restituyan el dinero o cancelar la compra”.

Insistió en expresar que “la ley sigue protegiéndolos aún después de formalizar la relación de consumo”, pero expuso que “hay plazos y tiempos para hacerlo”.

Finalmente, informó que los reclamos o denuncias pueden hacerse en subconsumidor@formosa.gob.ar, en denunciaalconsumidor@formosa.gob.ar o a través del 08004440942.

“Otra herramienta que se constituyó por la pandemia son las audiencias virtuales, en donde hay formularios muy simples de denuncias (en estas páginas) que se pueden completar y enviar comprobantes de lo que se está denunciando, sin tener que acercarse a la sede del organismo”, cerró.