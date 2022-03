“Así como en la nación hay una minoría que disfruta las riquezas producidas por la comunidad, en el mundo las metrópolis imperiales, con Estados Unidos a la cabeza, alimentan su poderío con la miseria de los pueblos. Para sostener tanta injusticia necesitan de una división internacional del trabajo que contemple sus requerimientos antes que las posibilidades nacionales” Aportes para el Proyecto Nacional – Partido Intransigente - 1975El momento por el que estamos atravesando es crítico. Nuestro pueblo atraviesa un sufrimiento que soportó cuatro años de ataque neoliberal y dos años de pandemia mundial.Todo ello sobre una Patria que sufre desde hace décadas las consecuencias de la dependencia y de la valorización y la especulación financiera. El modelo económico de Martínez de Hoz, profundizado por el menemismo y reivindicado por el macrismo no pudo ser desarticulado totalmente durante el ciclo político, local y regional, que en poco más de una década se atrevió, al inicio del Siglo XXI, a recuperar resortes de autonomía económica, de justicia social y de independencia geopolítica.La reacción a aquel momento político y social, en el cual los gobernantes de la región se parecían a sus pueblos, fue rápida y brutal. Con los antecedentes de los golpes a Lugo y a Zelaya, la derrota del Frente Para la Victoria en la Argentina en el 2015 fue la antesala para los golpes a Dilma Rousseff en Brasil y a Evo Morales en Bolivia, sumado a la victoria de Piñera en Chile. Rápidamente se reconfiguró el mapa político regional y queda bastante claro como la derrota en nuestro país colaboró con esa reconfiguración.El triunfo del Frente de Todos en 2019 no solamente ayudó a salvarle la vida al ex Presidente Evo Morales sino que, estamos convencidos, contribuyó a crear las condiciones regionales para la vuelta al poder del MAS en Bolivia, para el reciente triunfo de Gabriel Boric en Chile y el fortalecimiento de la candidatura de Lula Da Silva en Brasil.En este marco, la posibilidad de un nuevo cambio de signo político en Argentina en 2023 tendría serias repercusiones en el futuro regional de las que no podemos desentendernos. Ya no se trataría de un momento de oleadas con flujos y reflujos como de los que habla García Linera, sino de una derrota anticipada que no habría permitido ni siquiera el tiempo del flujo con la construcción de herramientas de desarrollo autónomo y distribución del ingreso.Sin embargo la gravedad no se limitaría a las repercusiones regionales. La oposición en Argentina está desembozadamente abroquelada en la reivindicación de políticas de ajuste y reformas estructurales que significarían un ataque deliberado contra el pueblo, los trabajadores y la producción nacional. Seguramente encontraremos distintas miradas sobre la actual orientación económica del gobierno, las mismas miradas que estaban contenidas en la constitución del Frente de Todos. En lo que tal vez podamos coincidir es en que si el triunfo de 2019 fue un freno a la profundización neoliberal, lo que queda de mandato tendrá que arrojar un saldo positivo en las condiciones de vida de nuestro pueblo para que sea posible un segundo mandato del FDT que nos permita soñar con la recuperación y construcción de nuevas herramientas para el desarrollo autónomo y la distribución de la riqueza.Nos esperan tiempos de presión destituyente en donde la alianza del poder económico concentrado con la derecha mediática, política y judicial intentará desgastar y degradar de todas las maneras posibles las instituciones democráticas. La nueva situación internacional, estallado el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, impactará de distintas formas en nuestra región. Necesitaremos de la movilización y organización popular para defender e instalar una agenda que enfrente a la agenda instalada diariamente por la elite económica.El acuerdo con el FMI nunca hubiese podido significar otra cosa que una tragedia, porque fue una tragedia que Macri lo haya vuelto a traer a nuestro país. Y seamos claros, porque no debemos comprar el discurso exculpatorio de los fugadores: ningún nuevo acuerdo legitima ni política ni judicialmente el oprobio que significó la estafa organizada por el macrismo, el Departamento de Estado de los EEUU y el FMI. El acuerdo actual pudo haber sido mejor o peor, pero en ningún caso impide que sigamos reclamando la investigación judicial correspondiente, las condenas penales del caso y, por supuesto, la denuncia pública permanente sobre dicha estafa.Como militantes, como dirigentes y como organización política comprometida con los intereses nacionales y populares, tenemos la enorme responsabilidad de contribuir a la UNIDAD en la diversidad, al debate interno y a la elaboración de síntesis. Desde nuestro legado histórico debemos fortalecer la construcción de un movimiento popular emancipador que enfrente al bloque oligárquico-dependiente que, con diferentes caras, representa la elite económica de nuestro país desde hace dos siglos. El movimiento popular no está exento de contradicciones aunque ninguna de ellas debiera ser motivo de exclusiones. Ya lo aprendimos: la división solamente trae mayor sufrimiento, sobreendeudamiento, mayor dependencia, concentración del ingreso y pérdida de derechos.Necesitamos un tiempo en donde la esperanza le gane al derrotismo y lo colectivo le gane al sectarismo y al divismo individual. No somos posibilistas y creemos firmemente en que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Eso implica seguir dando la pelea permanente por nuestras convicciones al interior de nuestros espacios y al interior del movimiento popular del cual somos parte.