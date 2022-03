“Ibra” doble campeón en Mar del Plata

El formoseño de Natalú ganó en la distancia Olímpica el domingo y en el Sprint del sábado, completando una espectacular performance en un evento que reunió a más de 500 triatletas de todo el país durante el fin de semana.

Mar del Plata recibió un gran evento del triatlón nacional durante el fin de semana organizado por la empresa ISSports. En ese marco, el domingo compitieron más de 350 deportistas en el ASICS Olímpico ISS Triatlón sobre distancias de 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo.

Dominante. Así fue el andar del formoseño Ibrahim Alucín durante todo el fin de semana. Al éxito en el Sprint (750m - 20k - 5k) el sábado, sumó el domingo la victoria en El Olímpico, transformándose en la figura por excelencia del ASICS ISS Triatlón de Mar del Plata.

Alucín cruzó la meta en 1 hora, 54 minutos y 10 segundos, obteniendo su tercer título de la prueba (antes en 2019 y 2020) Le escoltaron Agustín Leiro (Ituzaingó) y Gerónimo Dhereté (Azul).

“Fueron dos días ideales, me sentí muy bien en las dos competencias, tuve dos grandes días. El domingo en la natación cometí un error en las boyas, me perdí. Y desde los kayaks y Gerónimo Dhereté que salió después tercero me gritaron para orientarme. Volví, lo comencé a seguir, salimos juntos en la bici, corriendo tuve la facilitad de ir un poco más rápido y quedarme con el primer puesto” sintetizó Ibrahim.

El formoseño destacó el gesto del triatleta de Azul en llamarle la atención para avisarle de su desvío: “Es lo que siempre se valora entre nosotros, es lo que se busca” precisó.

“Ibra” agradeció a la organización por el evento al señalar que están presentes en cada detalle y consideró que se trata de una de las mejores organizaciones del país, en este tipo de competencias.

Participaron de la fiesta del triatlón representantes de Avellaneda, Francisco Alvarez, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Ciudadela, Florida, Banfield, Batán, Beccar, Berisso, Bernal, Bella Vista, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bolívar, Mar del Plata, Almirante Brown, Campana, Carhue, Caseros, Castelar, Castelli, Chacabuco, Chascomús, Coronel Brandsen, Coronel Pringles, Don Torcuato, Escobar, Ezpeleta, Florencio Varela, Formosa, General Rodríguez, Granadero Baigorria, Haedo, Hurlingham, Isidro Casanova, Ituzaingo, Junín, La Plata, Lanús, Laprida, Lomas de Zamora, Lomas del Mirador, Luján, Miramar, Monte Grande, Moreno, Morón, Necochea, Olavarría, Quilmes, Pilar, Pinamar, Ramos Mejía, Rauch, Rosario, San Justo, Olivos, Saladillo, San Miguel, San Nicolás, Santa Rosa, Benavídez, Tandil, Temperley, Trenque Lauquen, Valeria del Mar, Venado Tuerto, Villa Gesell, Zárate, Adrogué, City Bell, General Pico, General Villegas, Hudson, Las Toninas, Los Toldos, Pérez, Ramos Mejía, San Antonio de Padua y San Cayetano.