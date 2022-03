“El sistema educativo está funcionando de manera muy ordenada”

A una semana del inicio de las clases en el territorio formoseño, el ministro de Cultura y Educación, el ingeniero Luis Basterra, destacó que “estamos muy bien”, avanzando sostenidamente en el retorno a la presencialidad.

En declaraciones a AGENFOR, explicó: “Como es normal en esta época del año, al inicio del ciclo lectivo, con esta recuperación de la presencialidad plena se están llevando adelante con regularidad las clases en determinados niveles y en otros están adaptando los exámenes de marzo de regularización, con lo cual las clases tienen un reordenamiento en función del doble rol que le cabe al docente de tener que estar frente al aula, pero también cumplir su responsabilidad de evaluar a los alumnos que han adeudado materias”.

“Podemos decir que estamos en un momento muy importante, en el que el sistema está funcionando de manera muy ordenada y, sobre todo, con un muy buen ánimo de parte de docentes, padres y alumnos”, subrayó.

Indicó que “estamos recorriendo las instituciones y uno percibe ese compromiso de nuestros docentes que han sido muy responsables durante la pandemia en su fase aguda, donde han hecho de la virtualidad un instrumento que si bien no era perfecto, era el que teníamos para ofrecer como sistema educativo”.

“Hoy, con la recuperación de la presencialidad plena, vemos cómo se recobra ese lazo afectivo entre los alumnos y los docentes”, acentuó.

Hizo notar que “es para estar con esperanza porque vemos que, con el aprendizaje que hemos tenido en pandemia, la oferta del sistema en funcionamiento necesariamente va a mejorar”.

Vacunación

Respecto de la inmunización contra el COVID-19, el ministro Basterra puntualizó a esta Agencia que “Formosa tiene más de 17 mil docentes y tan solo 300 no se han vacunado”, lo cual se trata de “un porcentaje ínfimo que nos ha permitido aplicar un protocolo muy flexible, cosa que no podríamos haber hecho de no tener este nivel de vacunación”.

“En el caso de los niños y niñas, también estamos trabajando en la identificación puntual, individuo por individuo, y calculamos que para el fin de la semana próxima vamos a tener el relevamiento ajustado de quiénes son los que aún no tienen el esquema completo”, precisó.

Y agregó que “para ello hemos hablado con el ministro de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez, para aprovechando que se están instaurando (los controles de) la Libreta Escolar y el calendario obligatorio de vacunas, incorporar y acompañar con esta vacuna que no es obligatoria, sino voluntaria, la cual ha tenido una altísima aceptación en nuestra sociedad: prácticamente el 99% de nuestra población tiene cuanto menos una dosis, lo que hace que el prejuicio de no vacunarse sea ínfimo y haya disposición para recibir una segunda o una tercera dosis”.

“Todo esto se va a complementar con el registro sanitario que se hace de cada uno de los niños y las niñas y nos va a permitir un grado de seguridad incrementado en cuanto a atemperar los efectos de una pandemia, que si bien ha disminuido la mortalidad de los casos de personas que se contagian, no deja de estar presente y sigue requiriendo de los cuidados necesarios para preservar el estado de salud general que tiene nuestra población”, concluyó.

Basterra indicó que el aumento para el sector docente es el “más alto que tiene Argentina”

Además, precisó que dicho incremento “es la ratificación de una política que responde a la correcta gestión de los recursos públicos”.

En diálogo con AGENFOR, el ministro de Cultura y Educación de la provincia, Luis Eugenio Basterra, se refirió al aumento del 50% de los salarios, anunciado por el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, el pasado lunes, que incluyó también al sector docente.

“Lo vemos con decisión de que se ajusta a lo que nuestro gobernador viene llevando adelante permanentemente y que es dar respuesta en términos económicos a lo está que ocurriendo en la Argentina: esto es generar una actualización de los ingresos acorde a la inflación y por encima de la misma”, sostuvo.

Asimismo, el funcionario manifestó que el incremento acordado con los gremios del sector público y docentes fue “el más alto de manera efectiva que tiene Argentina”, ya que “estábamos repasando los distintos acuerdos de la paritaria docente nacional: con el 45,5%; provincia de Buenos Aires con el 42%, Chaco, 42%; Entre Ríos, 45%; Tierra del Fuego, 35%; y Córdoba 30%”.

“Incluso la provincia de San Luis, que se hizo bastante aspaviento con el 46%, todos son valores que están por debajo de la pauta que se acordó entre los gremios y el gobernador Insfrán, así que para nosotros es la ratificación de una política que responde a la correcta gestión de los recursos públicos”, expresó.

Además, Basterra recordó que, en su discurso de la apertura de sesiones legislativas del 1 de marzo, Insfrán indicó que la provincia lleva 20 años de superávit fiscal; y consideró que, “ese acto de absoluta responsabilidad” del gasto de la finanza pública, ha permitido que se le reconozca a los trabajadores del Estado en general y a los docentes en particular “este nivel de actualización que es inédito en términos de lo que se está llevando adelante en este momento en material salarial a nivel nacional”.

“Nosotros los trabajadores somos la columna vertebral de una sociedad, es la gente que trabaja, que pone su esfuerzo para contribuir con bienes y con servicios a la comunidad; y en definitiva este gobierno lo que hace es reconocer ese esfuerzo y de acuerdo a las posibilidades que tiene el Estado para poder equilibrar el gasto que se lleva adelante, termina dando una respuesta que viene siendo superior a lo que es la pauta nacional de paritaria nacional docente, donde, además, el ajuste del número de índice está muy por encima de lo que es el resto de las jurisdicciones”, explicó.

Por otro lado, el titular de Educación reflexionó sobre determinados sectores de la oposición local y nacional que “hoy se llenan la boca de reclamos”, pero cuando gobernaba Mauricio Macri, “quedaban muy callados, no hacían ningún cuestionamiento y se cargaban las tintas sobre un gobierno provincial que era absolutamente discriminado”.

“Hoy vemos que el gobierno nacional plantea un debate paritario necesario para poder tener una recuperación de la educación pública después de cuatro años desastrosos, en las paritarias nacionales se habla obviamente del porcentaje de incremento que, repito, la provincia está dando por encima del nivel propuesto por los gremios nacionales”, argumentó.

Y aclaró: “Pero también se está hablando de política educativa con los gremios, desde la formación docente, la provisión de equipamiento tecnológico con computadoras, con conectividad, de material docente y gráfico, con la entrega de más de ocho millones de libros para que cada alumno tenga la posibilidad de tener su propio libro que lo puede llevar a su casa”.

En esa línea, Basterra aseveró que “hay una política de fortalecimiento de la educación pública que fue desestimada por Macri y por Juntos por el Cambio”, porque en la práctica se verificó que durante cuatro años se promovió “la destrucción del sistema administrador, del sistema público de educación”.

“De hecho su principal exponente, el intendente de la Ciudad Buenos Aires, tiene hoy más de 50 mil alumnos con dificultades para encontrar una vacante, no han construido una escuela siendo que tienen toda la estructura para hacerlo, por ser la capital del país y por haber concentrado durante casi dos siglos el poder económico del país”, expuso.

Por último, el ministro de la cartera educativa, aseguró que, “desde el costado norte de la Patria tenemos un proyecto del Modelo Formoseño, que demuestra el sentido de equidad territorial y social”.

“Con respeto por nuestros docentes y sobre todo por nuestros alumnos, niñas, niños y adolescentes y nuestros adultos que retoman sus estudios, dándoles las condiciones de infraestructura, pero también a los docentes la oportunidad de tener un salario digno”, finalizó.