“No se justifica el corte de ruta de la Federación Agraria de Naineck porque la Emergencia Agropecuaria ya fue declarada”

Además, sentenció que dicha medida “afecta a toda la comunidad”, ya que comprovincianos que debían trasladarse hasta Clorinda por turnos médicos, no pudieron hacerlo.

En diálogo con AGENFOR, el intendente de Laguna Naineck, Julio Murdoch, se refirió al corte de ruta que lleva adelante la Federación Agraria de dicha localidad, a la altura de Palma Sola; y sentenció que “no se justifica porque la Emergencia Agropecuaria ya fue declarada hace días”.

En principio, explicó que la Federación Agraria forma parte de la Mesa Productiva Provincial y es convocada siempre en las reuniones de emergencia, como también en la Mesa Productiva Local de la cual también forma parte la Federación Agraria filial Laguna Naineck, el Ministerio de la Producción, CEDEVA, INTA Laguna Blanca, Asociación de Pequeños Productores, de Frutihortícolas, entre otros.

“Todos fueron invitados a la mesa productiva a analizar la situación climatológica emergente de desequilibrio por la falta de lluvias, altas temperaturas y sus efectos sobre los cultivos; y analizando también después de la primera reunión de la Comisión de Emergencia Provincial, de elevar el diagnóstico de nuestra región respecto a la cuestión productiva”, indicó.

Y agregó: “La Federación Agraria formó parte de esto, donde solicitamos a todas las instituciones firmar el acta en el cual coincidimos todos en el diagnóstico, pero también elevar un documento para que se haga una proyección de pérdida de cada cultivo, se coincidió entre las instituciones provinciales y organizaciones intermedias”.

En ese marco, señaló el jefe comunal que el documento fue elevado a la Mesa Productiva Provincial con el fin de contribuir con estadísticas por parte del INTA NEA y CEDEVA, que son las instituciones provinciales y nacionales que intervienen en la acción productiva; y consideró que, dicho escrito, también fue tenido en cuenta para la declaración de la Emergencia Agropecuaria por parte del gobierno provincial.

“Por eso uno no entiende la medida de fuerza de la Federación Agraria filial Naineck, incluso ayer el ministro de Producción, Raúl Quintana, salió por una emisora local hablando sobre los alcances que tiene la Emergencia Agropecuaria, cómo otras provincias declararon también, los pasos a seguir, la búsqueda de homologación a nivel nacional, el periodo de fondos para mitigar los efectos y una proyección que nos contó respecto del ministro de Agricultura de Nación, Julián Domínguez, es que pretenden ampliar los fondos de 500 millones a 12 mil millones”, manifestó.

En ese sentido, Murdoch aseveró que “hay un entrecruzamiento entre una intencionalidad de un sector político partidario de la provincia que responde al senador Luis Naidenoff, Ricardo Buryaile, ahora el exjuez Carbajal, a Cambiemos en sí; y una actividad gremial representada por Federación Agraria a nivel local”.

“No se entiende esta medida de fuerza como lo dijo Zieseniss (titular de la Federación Agraria filial zona sur), no se justifica porque la declaración de Emergencia Agropecuaria ya fue declarada por el gobernador, ya se están haciendo los pedidos de homologación a nivel nacional que es supuestamente uno de los motivos por el que hacen el corte de ruta”, insistió.

Y añadió: “Incluso ayer el ministro de la Producción anunció que se tiene en depósito los fertilizantes para la asistencia inmediata del sector productivo bananero, que lo que necesitamos urgente es lluvia para la recuperación de las plantas; al igual que dentro del cronograma del Programa Agrícola Provincial están ya pedidas las semillas de tomate en el cual se asiste a esa cuenca de pequeños productores de Palma Sola también, que son unos 240”.

Además, recordó que los mismos que llevan adelante esta medida de fuerza extrema, participaron de la primera asamblea que se realizó en la plazoleta Santa Rosa de Lima de Naineck, en la que estuvieron presentes entre 120 y 140 productores, pero en el corte de ruta sólo están 15 y algunos son “esencialmente dirigentes políticos”; por lo tanto, reiteró que hay una fuerte intencionalidad política partidaria en la demanda porque “en elecciones son los mismos que a veces están representados en esas listas”.

“Pareciera que nosotros hacemos el papel de malos porque les dejamos a su suerte a los productores y no es así, una vez hecha la declaración no significa ni que el gobernador ni el ministro de Agricultura de la Nación tienen una caja de dónde sacan dinero y reparten, eso no es así, se tiene que cumplimentar la Ley de Emergencia, de hecho la asistencia por parte del Ministerio de la Producción está prevista, no tiene sentido ahora sin humedad, sin lluvias, fertilizar un cultivo de banano, por ejemplo”, argumentó.

Y aseguró que, dicha acción de la Federación Agraria de Naineck “roza lo extorsivo”, porque pretenden que se emita un documento especificando “cuánto se le va a dar al productor y qué es lo que se le va a dar”, siendo que aún no se cuenta con esa información, “ni siquiera los fondos que pudieran llegar de Nación, en el caso de la homologación”.

“En esto quiero decir, que nosotros desde el gobierno local y como parte del gobierno provincial, jamás hemos mentido, siempre fuimos con la verdad, a veces que no es del agrado, pero nunca generamos falsas expectativas”, expresó.

Por último, Murdoch expuso que este corte de ruta se da en una situación “muy delicada” para los productores, ya que el decreto de Emergencia Agropecuaria habla de una pérdida mayor al 60% de la producción de banana.

Por tal motivo, sostuvo: “Yo creo que, en este momento, el querer embanderarse como que ellos son los buenos y nosotros los malos, es una pésima decisión, además de afectar mucho a nuestra comunidad”.

“Nosotros tenemos una fluida relación comercial, social, de salud con la ciudad de Clorinda y nos afecta a todos los pueblos de la ruta N°86; hoy me manifestaron personas que tienen turnos después de que bajaron los contagios en clínicas y hospital de Clorinda y no pudieron trasladarse”, señaló.

Y concluyó: “Esto tiene un alto costo social y que uno no comprende la medida que toman los directivos de Federación Agraria”.