"La violencia entre jóvenes tiene causas múltiples, pero la principal es la necesidad de alcanzar un sentimiento de existencia o de no sentirse invisible"

Se ofrecen desde la Institución diversos instrumentos y una nueva plataforma del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación atendida por profesionales y que abarca diversas problemáticas de niños y adolescentes. Gialluca señaló, debemos preguntarnos, porque un menor de edad, sale armado, que pretende. ¿Sentirse más entre sus pares, llamar la atención?. Señalo el Funcionario Provincial que la otra cara de la moneda, son las familias, hoy disgregadas por razones sociales, económicas, políticas, sanitarias y hasta por la gran permisividad de los Responsables, donde siempre confundimos, libertad con libertinaje. -El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló el impacto negativo que viene sufriendo toda nuestra comunidad, frente a hechos diversos de violencia, en distintos estratos sociales y máxime cuando todo finaliza con la pérdida de la vida de una niña/niño o adolescente. Es que la anomia esto es la falta de normas o incapacidad de la estructura social de proveer a ciertas personas de lo necesario para lograr sus metas en la sociedad, hace que las mismas se sientan marginadas e impotentes y entonces la violencia surge como respuesta de las mismas. En esto siempre surge la ira, como fracaso de la resolución de conflictos por vía de la palabra, máxime cuando se ha resquebrajado el contrato social, toda vez que los sujetos no se constituyan de manera aislada, sino en una permanente interacción con el otro. La muerte absurda de un menor de edad en el día de ayer en nuestra Ciudad, “no puede ser naturalizada como consecuencia de un simple hurto o robo, o violencia entre menores de edad o ciudadanos que forman parte de nuestra sociedad y que hasta se conocen entre los mismos”. Es que en los últimos tiempos asistimos, a que los ciudadanos no son respetados, ni siquiera como clientes en algunos supermercados o en el transporte público de pasajeros, y también en ámbitos del Estado Nacional, Provincial y Municipal. En muchas ocasiones, las personas se sienten estafadas por respuestas que en definitiva equivalen, “a una no respuesta”, la pérdida del valor de la palabra hace que pasemos directamente a actos violentos para sentirnos escuchados, esto es la violencia como un desesperado intento de alcanzar el sentimiento de existencia. Es que equivocadamente, los jóvenes presumen que, si el otro se convierte en víctima de su violencia aún si lo lleva a la muerte, paradójicamente se siente existir: al menos no se siente invisible. Por ello, si destruyo, existo; aunque finalmente el sujeto se esté auto-destruyendo. En este sentido, desde el Organismo de la Constitución se ofrece a toda la comunidad nuestras Áreas de Mediación, Conciliación y Resolución de Conflictos, pero además también sugerimos a los jóvenes una nueva plataforma digital que se denomina “Hablemos de Todo”, lanzada por el Ministerio de Desarrollo Social https://www.hablemosdetodo.gob.ar/ y que tiene como objetivo llenar vacíos con información amigable y visual donde cualquier joven puede aprender y hacer preguntas de manera anónima sobre temáticas como violencia, acoso laboral, trastornos alimentarios, prevención del suicidio, drogas, acoso escolar, sexualidad, violencia de género y otras; donde esta plataforma participativa e interactiva también permite hablar directamente con un experto o profesionales de 8 am a 8 pm de lunes a viernes. Somos conscientes de que cualquier plataforma digital, enfrenta limitaciones en términos de acceso, como por ejemplo aquellos jóvenes que no tienen internet, o que no tienen suficiente privacidad, y es por ello que volvemos a sugerir a cualquier ciudadano poder contactarse a nuestros correos electrónicos denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar donde serán atendidos inmediatamente, como así también a los números de teléfono de whatsapp 370 4684343 – 370 4365924 – 370 5017544 – 370 4073359 – 370 4302720 – 370 4021614, a estos números se puede contactar la persona, cualquier día de la semana.