Denunció la Defensoría que cada vez son más los loteamientos irregulares en la ciudad

De esta manera, las franjas sociales más vulnerables, son estafadas en su buena fe o muchas veces aprovechándose de sus necesidades apremiantes y hoy viven sin los servicios esenciales de energía eléctrica y agua potable, mientras un grupo de personas físicas y jurídicas que no poseen capacidades económicas suficientes, continúan ofreciendo lotes, para luego crear graves altercados sociales, en las que luego exigen que el Estado Provincial se haga cargo de las obras, mientras ellos nunca invirtieron nada conforme a las Ordenanzas vigentes y el Código Urbanístico implementado por la Ordenanza Nº 6959/16, que a la fecha es “letra muerta” para los vecinos de nuestra Ciudad-Como consecuencia de los cada vez más numerosos casos de “loteamientos irregulares que se vienen llevando a cabo principalmente en nuestra Ciudad Capital”, entre los que se encuentran los ubicados en el Lote Rural Nº 31 de F.C.R., San Lucas, Proyectos Fiduciarios de W.W.R., Lote Rural Nº 72 Esparcimiento en desarrollo – Jardines de San Antonio, Lote Rural Nº 75 Bº 25 de Mayo, se concretó en la Sede de la Defensoría del Pueblo una -Reunión de Trabajo- de la que participaron el Jefe del Área Técnica de Servicios Eléctricos Juan Carlos Gabiola, acompañado por los abogados Sebastián Lezcano y Daniel Cardozo por REFSA, además del Dr. Alexis Barrios en representación de los vecinos del Bº 25 de Mayo, quienes fueron recibidos por el Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca y la Asesora Letrada Dra. Carolina Ruiz Diaz. Luego de la compulsa de diversos expedientes se concluyó que lamentablemente, esta situación no es nueva y tiene su origen en el incumplimiento de las Ordenanzas Municipales Nº 4/1962 y 5.818/2010 que regulan lo relacionado a las condiciones que deben cumplirse para efectuar un loteamiento privado, entre otras normativas. Por ello desde la Defensoría del Pueblo, solicitaron del Director de Obras Públicas de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa Ing. Norberto D. Jofré, conjuntamente con el Director de Catastro y Tierras Fiscales Dr. Rubén Duré y el Asesor Legal de la Municipalidad Dr. Fernando Rigotti, impulsen de manera urgente las acciones administrativas y judiciales necesarias, para evitar “que un grupo de personas ya individualizadas en nuestro medio, continúen ofreciendo, y comercializando lotes de terrenos al margen de las Ordenanzas Municipales vigentes y es por ello que, en ejercicio de su Poder de Policía, deben interceder en favor de los vecinos que continúan siendo estafados, donde en algunos casos, los que venden los terrenos ni siquiera son propietarios y tampoco poseen poderes suficientes para realizar ningún negocio inmobiliario en nombre de otros”. Gialluca señaló que, esto hace que miles de familias que han comprado lotes dentro del ejido urbano del Municipio de la Ciudad Capital, actualmente vivan sin los servicios esenciales de agua, luz, cloacas, apertura de calles y demás, puesto que los que venden estos lotes, además de no cumplir con las normativas vigentes, no poseen “la capacidad económica suficiente para concretar las obras de tendido eléctrico, conexiones de agua potable y menos para llevar a cabo la apertura de calles y demás trabajos necesarios para lograr una urbanización, donde los compradores puedan vivir dignamente”. La intencionalidad de todos estos vendedores es que el Estado Provincial, posteriormente en algún momento se haga cargo de todas esas obras, entre tanto, ellos solo se limitan a cobrar las cuotas, revender cuantas veces sea posible un mismo lote, estafando a los vecinos, quienes ante la falta de información o en otros casos por necesidades apremiantes, se instalan en dichos lugares y construyen sus viviendas para poder así tener un techo para sus familias. Es por ello que, desde el Organismo de la Constitución se advirtió y sugirió a todas las personas interesados en adquirir un terreno dentro de un emprendimiento de loteamientos, que previamente se asesoren por ante nuestra Institución o concurran al Municipio y consulten por ante la Secretaría de Obras Públicas de quien depende la Dirección de Catastro y Tierras Fiscales, si estos emprendimientos son legales o en su defecto irregulares, para evitar, todas estas situaciones abusivas que deben hacerse cesar con la intervención del Municipio dictando las medidas administrativas correspondientes y aplicando las sanciones pecuniarias necesarias y estableciéndose además las publicaciones suficientes de todos los loteamientos anormales que existen a la fecha dentro del ejido urbano.