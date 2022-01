Parola: “La oposición no hace política sino negocios”

La diputada nacional María Graciela Parola (Frente de Todos) criticó a su par de la oposición Fernando Carbajal al señalar que “no hacen política sino negocios”, al opinar sobre declaraciones públicas que formuló el legislador respecto de la problemática del agua potable en la provincia.

En contacto con Agenfor, consideró que “buscan con qué lucrar para satisfacer sus intereses personales y de quienes los manejan y financian. Poco les interesa la vida, salud, cuidado y hacen estas reflexiones tomadas de los pelos, tratando de confundir a la población, mal informando, con toda la intención de generar caos en la comunidad”.

Dijo que esto tiene un antecedente: “Ya lo hicieron, han jugado con la salud y vida de las personas, nada los va a detener, no tienen escrúpulos a la hora de mirar siquiera a la problemática, o de sumar” y consideró que “La función de la oposición además de controlar quizás el gobierno que está ejerciendo el poder en el momento, también es sumar, colaborar, dar propuestas, a la solución de problemas”.

“Ellos piensan que la situación nació a partir de asumieron un cargo y no es así, hay toda una historia de trabajo, gestión, políticas públicas, hay un Modelo de Provincia que se está ejecutando” recordó Parola.

En este contexto, trajo a colación cuando Mauricio Macri fue presidente y paralizó obras importantes para Formosa como los acueductos del Nordeste y del Desarrollo Formoseño y el Gasoducto, “que podrían estar muy avanzadas, teniendo otra situación ante la sequía y los veranos tan intensos que vivimos en el norte”.

Dijo que por ello tienen “memoria a corto plazo” y les falta autocrítica para reconocer lo que hicieron mal cuando tuvieron oportunidad de gobernar al país.

“No les interesa sumar, después de darle la espalda al Presupuesto Nacional, deberían llamarse al silencio si no van a sumar a la solución de los problemas que tiene la comunidad” pidió.

Denunció que apuntan a que “el gobierno nacional no termine su gestión, a que se genere el caos en el país y en la provincia, porque no están mirando estos dos años, sino que buscan recuperar el gobierno nacional, hacia allí van y no les interesa nada”.

En otro orden, Parola comentó que el gobernador Gildo Insfrán se encuentra gestionando las obras que estaban incluidas en el Presupuesto 2022 que no fue aprobado, porque “sabemos que rige el presupuesto del año anterior y el Presidente tiene la libre disponibilidad de poder ir gestionando o trabajando con cada provincia de acuerdo a sus necesidades para llevar adelante esta planificación en obras públicas”.

Dijo que como prioridad se encuentran la continuidad del Gasoducto y los acueductos contemplados en el Presupuesto para este año.