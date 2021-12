Violencia Simbólica

Las trabajadoras y los trabajadores de la Facultad de Recursos Naturales de la Universidad Nacional deFormosa, queremos comunicarle a la ciudadanía toda como así también a los muchos trabajadoresNODOCENTES de la UNaF que han visto en los últimos tiempos sus derechos vulnerados, que los aquí firmantes REPUDIAMOS ENERGICAMENTE los atropellos de toda índole que en los últimos meses estamos sufriendo en nuestra casa de altos estudios, instándolos a que se sumen a nuestro descontento y clamor diario.Después de los violentos sucesos ocurridos el 24 de agosto último cuando se pretendió suspender laselecciones en el claustro docente, se suman otras actitudes nefastas y patoteriles. La presencia deejecutores e instigadores en nuestro espacio de la unidad académica con la ocupación de una fuerzaparamilitar que responde al Rectorado, para realizar una ilegal reunión de falsos representantes en elseno del órgano parlamentario de nuestra facultad. La misma fuerza paramilitar que “controla” laentrada y salida de personas y vehículos cuestionando quién ingresa o egresa y para qué de la unidadacadémica. Así mismo repudiamos la permanente violación de la Ley de Educación Superior Nacional y del Estatuto Universitario respecto a dedicaciones docentes en el primer caso, como así también categorías y funciones dadas a algunos compañeros que NO asisten a la facultad a trabajar y muchomenos cumplen con la función que implícitamente le ha sido asignada con la otorgación de mayorresponsabilidad (subrogación de categoría superior). Y respecto a esto, existen compañeros que tienenmayor responsabilidad las cuales no son confirmadas por no apoyar abiertamente a la actual gestióndel rector Augusto Parmettler.¡Esta es a las claras DISCRIMINACION porque los que están con ellos si poseen ya su categoría odedicación confirmada y los que no, NO!Por si fuera poco, estamos “encerrados” en nuestro lugar de trabajo o por lo menos es esa la sensación, cuando vemos que el único acceso a nuestra facultad es la entrada del Intermódulo. Los demás portones están bajo candado impidiendo el desplazamiento total en caso de emergencia.Despreciamos la PERSECUCION IDEOLOGICA POLITICA INSTITUCIONAL Y PARTIDARIA a compañeras y compañeros que lo único que hacen es cumplir con su labor diaria como empleada o empleado NODOCENTE de la facultad pionera en la provincia.Por último, RECHAZAMOS radicalmente el maltrato y en la mayoría de los casos el destrato a lareciente electa decana de nuestra unidad académica, la Ingeniera Forestal ILDA VILLALBA, quienviene sufriendo atropellos, denuncias falsas y amenazas de todo tipo por no acompañar las viles acciones de saqueos, desprestigios, mentiras y ficciones académicas y administrativas del rector y susacólitos desde el inicio de su gestión.Recordamos a todos los que sí creen en la independencia de la institución universitaria y creen tambiénque la universidad dependiendo del lugar en que se encuentre, no está aislada y debe siempre trabajaren pos del estudiante, graduado y profesional con todo lo que el lugar donde resida conlleva, queesperamos con ansias y respeto la presencia de veedores institucionales que comprueben lo que hoysostenemos, ya que el clima laboral que hoy respiramos posee una densidad insalubre de resistir.Para terminar, manifestamos nuestra total disconformidad con el apócrifo acto eleccionario de rector yvice de nuestra institución. La misma ha sido llevada a cabo en el ambiente que antes describimos, conla participación, anuencia y complicidad en muchos casos de docentes, nodocentes, estudiantes ygraduados; muchos de todos estos consejeros y consiliarios que no han sido electos genuinamente.Esperamos con tristeza, pero con fuertes convicciones la situación UNIVERSITARIA EN FORMOSAcambie radicalmente.NODOCENTES DE LA FACULTAD DE RECURSOS NATURALESDE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSAFormosa, Diciembre 2 de 2.021.-