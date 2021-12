Técnicos mecánicos del Industrial celebran sus 50 años de egresados

La promoción de Técnicos Mecánicos Nacional, que egresó en el año 1971 de la ex Escuela Industrial, ENET N° 1 de Formosa celebran las Bodas de Oro de ese inolvidable acontecimiento en su formación educativa.Con ese motivo, se han organizado una serie de eventos para celebrar esos 50 años que esa pléyade juvenil compartió estudios y amistades en el tradicional establecimiento..Las actividades incluyen un oficio religioso a realizarse este miércoles 22 en la Iglesia María Auxiliadora a las 20 horas evocando a los ex compañeros fallecidos. Ellos son el ingeniero Raúl Aranda Caraballo, el agrimensor Saavedra Catalina, Nereo Rojas y Enrique Marechal.Se ha previsto, asimismo, el oportuno descubrimiento de una placa recordatoria en el nuevo edificio de la EPET N°1, con la presencia de ex profesores, egresados y familiaresLa celebración culminará con un almuerzo de los egresados, con la presencia de ex profesores, egresados y familiares, donde estarán al día las anécdotas, recuerdos, de esa tan hermosa etapa de la vida