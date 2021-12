Samaniego: “La oposición en Formosa hace de la doble moral su forma de hacer política”

El presidente del bloque de diputados provinciales PJ, Agustín Samaniego criticó a la oposición al señalar que lo que hace varios años empezó solo como una característica se ha transformado a lo largo del tiempo en su “modus operandi”.

Avanzó en señalar que “La doble vara para medir o doble estándar es casi una estrategia en su proceder. Ese sesgo discriminatorio, dispar e hipócrita para evaluar los mismos hechos o personas lo hacen sin importarles si con eso ofenden o mancillan o si caen en la mentira más burda”.

Dio como ejemplo el atentado con bombas incendiarias, afortunadamente con escasos daños, a las instalaciones del Grupo Clarín. Dijo que en la oportunidad “toda la oposición nacional y provincial, pusieron el grito en el cielo”, pero cuando un grupo de “inadaptados quisieron quemar la Casa de Gobierno de Formosa, callaron o directamente azuzaron y apoyaron esas conductas delictivas” acusó.

Dijo que otra grave ofensa hacia el pueblo formoseño es su análisis del último resultado electoral. “En vez de hacer una introspección o autocrítica por la nueva y contundente derrota, optan por señalar, con soberbia y arrogancia, que la parte de la ciudadanía que votó por ellos está “despertando” –textual Ricardo Carbajal-. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que el 60 % del pueblo formoseño está dormido y no se da cuenta de que ellos son “La luz”?” se preguntó.

“Otra excusa, remanida por cierto, es que el pueblo del interior recibió dádivas -textual Gabriela Neme- y por eso se inclinó en mayor porcentaje al oficialismo. Más insolente, ofensivo y equivocado no se consigue. Nunca hablarían así de un hijo por ejemplo porque lo aman. Bueno, en política el requisito indispensable es amar al pueblo” consideró el legislador.

En otro orden, Samaniego recordó que en reiteradas oportunidades se escucharon críticas de dirigentes de la oposición hacia la Ley de Lemas, pero que sin embargo “son los que más la utilizan, en proporción a su cantidad de votos. Los tres concejales de la ciudad de Formosa ingresaron por tres sublemas diferentes”.

“El actual rebrote del COVID-19 en varios lugares de Europa nos hace acordar los halagos y alabanzas interminables que proferían nuestros inefables opositores a las medidas que tomaban los países desarrollados, mientras aquí, criticaban y obstaculizaban exactamente las medidas tomadas en Formosa” puntualizó.

“Mismo hecho, distintos criterios. La doble vara, junto con la mentira y la manipulación son las herramientas que conducen el derrotero de la nueva alianza, tan endeble como efímera, y con sospecha de traición latente y permanente. Todos saben que sucederá. Nadie sabe quién lo hará primero” señaló.

“Por último y para no cansar con los tantos ejemplos, podemos citar su opinión sobre las vacunas contra el COVID. Que no llegaban, que eran pocas, que solo llegaba Sputnik V, que envenenaban, que este año no se iba a vacunar a todos ni en primera dosis, que no había Pfizer, que el gobierno las acumulaba en depósitos, etc” recordó para informar que en Formosa ya se aplicaron más de un millón de dosis, llegando al 90,44 % de la población objetivo en primera dosis, y 78,85 con segunda.

“Son datos incontrastables de la efectiva y acertada estrategia de vacunación, campaña que por supuesto no colaboraron en lo más mínimo” puntualizó el diputado.

“Como siempre la verdad y el amor, más tarde o más temprano, triunfan. El pueblo formoseño le otorgó un renovado y categórico respaldo al Modelo Formoseño, y a su conductor, el Dr. Gildo Insfrán. Le den vueltas como le den vueltas, 60 es más que 40. Casi 60000 votos de diferencia no resisten demasiados análisis. Eso nos genera una enorme responsabilidad de seguir transformando todos unidos nuestra querida provincia” cerró.