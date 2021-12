“La provincia continúa ampliando estrategias para que la vacuna llegue hasta el último formoseño”

La subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de 1° y 2° Nivel de la provincia, Cristina Mirassou, se refirió a los nuevos vacunatorios fijos distribuidos en capital e interior que comenzaron a funcionar desde este lunes 27.

En diálogo con AGENFOR, manifestó: “Está claro que se ha aumentado la oferta de vacunatorios fijos y que ya no es por llamado como lo era durante la primera etapa. Esta ampliación es una estrategia del Gobierno provincial de potenciar al máximo la oferta y la accesibilidad, porque la vacuna es la herramienta para luchar contra las complicaciones y la muerte”.

En este sentido, detalló que los nuevos centros vacunatorios se suman a los ya implementados en los hospitales distritales de Ingeniero Juárez, Las Lomitas, Ibarreta, Pirané, El Colorado, Laguna Blanca y Clorinda.

“Ahora se suman sectores de primer nivel, en El Potrillo, El Chorro, Pozo de Maza, Chiriguanos, Laguna Yema, Pozo del Tigre, Fontana, Perín, Güemes, Estanislao del Campo, Palo Santo, Gran Guardia, Belgrano, Misión Tacaaglé, El Espinillo, Tres Lagunas, Riacho He Hé, Laguna Naineck, Villafañe, Villa Dos Trece”, agregó.

Y sumó que “en Clorinda se incorporaron dos más: el centro de salud Ramón Carrillo del barrio 1º de Mayo y el Centro de Salud Juan Pablo y en Capital se abrieron en la Avenida Kirchner al 3766 y otros en Villa del Carmen, Puente San Hilario, El Pucú, La Nueva Formosa, Lote 4, Juan Domingo Perón, 7 de Mayo, por nombrar algunos”.

Debido a estas nuevas incorporaciones, Mirassou expresó: “Creemos que con esto vamos a llegar al núcleo duro que falta”, aclarando que se refiere a las pocas personas que aún no han sido inmunizadas.

Y continuó: “Vamos a hacer todo el esfuerzo de brindarles el servicio cotidianamente y lo más cerca posible en una importante franja horaria que va de 8 a 20 horas”.





Estrategias

También, hizo referencia a que se está trabajando en distintas “estrategias comunicacionales” para llegar a las personas. “Se está informando por spots radiales, carteles y trabajando con los Municipios”.

Reflexionó indicando que “si bien los porcentajes de personas vacunadas en la provincia son altísimos, no nos conformamos y queremos realmente llegar a todos”.

En contexto, resaltó que los vacunatorios son posibles gracias a que en la provincia “existe estructuras hospitalarias y de centros de salud”.

“Tenemos una red de sectores de salud que nos permite esta estrategia de poner la vacuna lo más cerca posible”, aseveró y explicó que en las pequeñas comunidades y los pequeños grupos familiares lejanos, se llega por “sistema de visitas” a través de ambulancias.

En esa línea, contó a esta Agencia que “se han enviado alrededor de 26 mil mensajes de textos recordatorios a los que todavía no se han vacunado o no completaron las dosis” y sostuvo: “Se va a seguir trabajando de esta manera, a medida que se vayan vacunando se los va a ir limpiando del sistema y se volverá a repetir el mensaje unos días después a ese número menor que todavía no accedió a la inoculación”.

“Esto es parte de la estrategia comunicacional y es bastante integral como estamos acostumbrados en la provincia –acentuó-. En Formosa no se hacen políticas aisladas, sino articuladas, integrales, involucrando a todas las áreas”.

En contexto, destacó: “Como siempre decimos, gracias a que tenemos en toda la provincia la red de fibra óptica, podemos registrar a las personas de los lugares más alejados. Esto también es importante para el pase sanitario a nivel nacional”.

Visitantes

En otro orden, se refirió a los que vienen de otras provincias, declarando que “ellos realmente valoran como cuidamos a nuestra población”, recordando que para ingresar a la provincia deben contar con el esquema de inmunización completo o caso contrario se le realiza un test rápido. “Así estamos protegiendo a la población”, sostuvo categórica.

“A los que ingresan de otras provincias, les recomendamos que aunque tengan las vacunas, si presentan algún síntoma que por favor se testeen, así no perjudicarían con la transmisión del virus a sus amigos y familiares”, explicó, apuntando que “en todo el país está aumentando mucho la demanda del testeo porque la población está siendo responsable”.

Para finalizar, subrayó: “Lo único que realmente protege de las complicaciones y la muerte es la vacuna. Es la herramienta de oro y por eso desde el primer día la provincia apostó a ella y continúa ampliando estrategias para ofrecerla y que llegue hasta el último formoseño”.