Samaniego: “Estamos seguros de que este domingo vamos a tener la victoria contundente que necesita Formosa”

El candidato a diputado provincial por el Frente de Todos (FdT), el doctor Agustín Samaniego, reflexionó sobre las próximas elecciones a desarrollarse el domingo 14 de noviembre.

Dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y con seguridad expresó: “Durante toda la campaña sentimos mucha alegría y satisfacción porque hemos podido recorrer y hablar con nuestros comprovincianos, quienes nos plantearon sus inquietudes, reclamos y sugerencias”.

Indicó que “ha sido una campaña muy linda” y que el pueblo formoseño tiene una alta consciencia de la importancia vital y trascendental que tendrán los resultados que se obtengan este domingo.

Explicó: “A nivel nacional se define entre dos modelos de país: volvemos al macrismo que tanto daño le hizo a la Argentina o miramos para adelante con un Modelo diferente y productivo que apuesta al empleo, a la inclusión y al federalismo”, sostuvo con firmeza.

Asimismo, señaló que en Formosa, “la cita también es muy importante”, porque también se define el Modelo a continuar. “En este tiempo en la provincia, hemos tenido grandes adelantos y progresos y ahora es momento de resguardarlos, de cuidarlos, de no perderlos y de continuar creciendo”, remarcando que “el Modelo Formoseño es la senda para ello”.

“Faltan cosas que debemos corregir y esto no ha demostrado las elecciones pasadas (PASO) –indicó-. Hemos hablado y escuchado a aquellos que no nos han votado, porque de alguna forma estaban disconformes o tenían alguna crítica hacia nosotros”.

“Hoy les pedimos a ellos que nos acompañen y que sepan que han sido escuchados, que sus críticas, por más duras que hayan sido, están siendo incorporadas y también van a formar parte de la dinámica de nuestro Modelo”, aseguró el candidato Samaniego.

Oposición

En otro orden, puntualizó que la oposición durante la pandemia ha tenido un comportamiento casi único en el mundo, denunciando que “no hay otra oposición que haya tomado esta actitud desconcertante, mezquina que buscaba solamente una misión personal”, refiriéndose a la postulación para estas elecciones.

Sobre la situación vivida en la época crítica de los contagios por COVID-19, hizo notar que “durante este tiempo hemos tenidos aciertos y errores, pero los hemos escuchado (a los ciudadanos) y quiero que sepan que el gobernador Gildo Insfrán, siempre ha tenido un sólo norte, que es cuidar la salud y la vida de todos los formoseños”.

Además, indicó que la oposición no tiene un proyecto político. “Nosotros tenemos uno, la política educativa, sanitaria, absolutamente transparentes las cuales son claramente señaladas por el Gobernador a cada lugar que va. Explica cuáles son los proyectos para el futuro, los lineamientos generales que vamos a seguir en nuestro Gobierno y cuáles van a ser las herramientas concretas para lograr la inclusión y la mejora de la calidad de vida de cada uno de los formoseños”, sostuvo.

En cambio, “del otro lado no escuchamos nada. Es increíble que a tres días de las elecciones no hayamos encontrado un solo proyecto con el que podamos contrastar. Eso hubiese mejorado a la campaña”, manifestó.

Y reprobó que, ante esta falta de argumentos y de proyectos, la oposición “ha elegido la agresión, el odio y la violencia verbal”.

“Lastimosamente esto enturbió la elección”, lamentó y expresó con dureza: “Pero este domingo 14, el que va a juzgar aquí es el pueblo formoseño que libremente, en secreto y de acuerdo con sus convicciones va a votar”.

Pueblo

“Si hay algo que el pueblo formoseño no va a hacer es rifar su futuro, no va a arriesgarlo y no está dispuesto a perder nada de lo que ya ha logrado y sabe que dándole el voto a la oposición tiene el riesgo de empezar a perder todo”, manifestó y a modo de ejemplo recordó: “Mauricio Macri dijo que no íbamos a perder lo que teníamos y en cuatro años, llevó a una tragedia social y económica al país”.

Por eso, insistió: “Este domingo, la idea es votar boleta completa, porque estamos convencidos de que lo que se vota va más allá de las personas, se vota un proyecto”.

“Somos optimistas, porque percibimos en la gente un ánimo absolutamente positivo y estamos seguros de que vamos a tener una victoria contundente como la que necesita Formosa”, cerró.