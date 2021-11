Recordaron al subcomisario Eber Falcón en un nuevo aniversario de su fallecimiento

Como cada año ex compañeros de la fuerza, familiares y amigos le rindieron homenaje en la comisaría que lleva su nombre.

Este martes se cumplieron 11 años del fallecimiento del subcomisario Eber Falcón, ocurrido durante una protesta de originarios en la ruta N°86, por lo que toda la familia policial, amigos y sus seres queridos, se congregaron en la Comisaría Seccional Quinta para recordarlo y rendirle un cálido homenaje.

Al respecto, AGENFOR conversó con el subjefe de la Policía provincial, comisario general Cirilo Bobadilla, quien expresó que “se cumplen 11 años de la pérdida de un gran hombre de la institución y una triste perdida en lo personal”.

“En un hecho desgraciado, que es de público conocimiento, Eber Falcón integraba una comisión policial con la intervención de un juez con las diligencias procesales, con la orden judicial respectiva, la policía tenía que hacer una intervención de las tantas que hace diariamente”, recordó.

Y agregó: “En este caso fue medida de protesta en la ruta 86, donde había que realizar diligencias procesales, ordenadas por el juez, con la presencia del mismo y ocurrió este desenlace fatal donde los originarios que, en esa oportunidad estaban cortando la ruta, se resistieron a esa intervención policial y hubo intercambio de disparos y nosotros perdimos a un gran hombre y es uno de nuestros mártires”.

En ese marco, el comisario aseveró que “Eber Falcón queda grabado en nuestros corazones y nunca nos vamos a olvidar de este gran hombre que pasó la fila de esta institución”.

“Por eso es que cada 23 de noviembre hacemos un homenaje en recordación a ese trágico hecho y como verán la Comisaria Seccional Quinta, donde él también prestó servicio, lleva el nombre del subcomisario post mortem Eber Falcón”, señaló.

Por último, Ramona Ester Encina, madre de Falcón, que cada año comparte este encuentro con los ex compañeros de su hijo, dijo a este medio que “él no murió, está entre nosotros hace 11 años”.

“Yo le sigo esperando a mi hijo, a lo mejor cuando me muera me pueda encontrar según dicen, hermosos recuerdos de él tengo, hasta que me muera lo voy a recordar”, finalizó.