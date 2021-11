“Que la pandemia haya pasado es una situación que todos deseamos, pero aún no terminó”

El director de la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia (UPAC), el doctor Hugo Bareiro, se refirió a la pandemia del coronavirus y aseguró que “todavía no terminó”.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) expresó: “Que la pandemia haya pasado es una situación que todos deseamos, pero sinceramente no terminó” y advirtió: “Tenemos que estar muy alertas, porque estamos observando que en Chaco, Corrientes, Misiones, Salta y Jujuy está habiendo brotes de la variante Delta”.

Aclaró que a pesar de que estas provincias no tienen declarada la circulación comunitaria, sí registran casos que progresivamente van creciendo. “Lo mismo sucede en Paraguay, donde el índice de vacunación no pasa del 35%. Entonces, no hay que bajar la guardia con los cuidados que habitualmente recomendamos como el lavado de manos, el uso de barbijo y el distanciamiento”, remarcó.





Testeos

En referencia a los testeos que la Unidad realiza, informó que “ya no se hisopa con la intensidad de antes, porque evidentemente en la comunidad no existe la circulación comunitaria, es decir, se hacen sólo por casos puntuales”.

Además, destacó: “Formosa es una de las diez provincias con mejor índice de vacunación, porque ya contamos con un porcentaje interesante de personas que han recibido la tercera dosis y de población de 12 a 17 años que más se ha inoculado, por lo menos en todo el Norte argentino”.

“Hoy, con la vacunación de gran parte de la población y la buena conducta social seguramente sobrellevaremos bien esta etapa que nos está acechando”, sostuvo el doctor.

En este contexto, celebró: “Nosotros estamos teniendo una buena respuesta, pero de todas maneras todavía no es suficiente, por eso invitamos a los jóvenes a que no dejen de vacunarse”.





Europa

Respecto de la situación epidemiológica de Europa, manifestó: “Es bastante compleja. A pesar de ser países que están en una situación socioeconómica diferente, que es lo que conocemos como el primer mundo, tienen una política no muy acentuada en cuanto a incentivar la aplicación de la vacuna y, a su vez, hay una militancia activa de antivacunas”.

A modo de ejemplo, nombró a Bulgaria, Alemania e Inglaterra y señaló: “Tienen un alto índice de contagios y de mortalidad, y esto es producto de la baja adhesión a la vacunación”.

Explicó que este rechazo por la inoculación pone en riesgo a todo el mundo, porque “mientras no se pueda tener una inmunidad de rebaño en la mayoría de los países, no podemos decir que la pandemia está controlada o dominada”.





Campañas de vacunación

Por otra parte, el doctor Bareiro, destacó a esta Agencia que “Formosa siempre tuvo una característica muy particular respecto de llevar adelante campañas de vacunación de distintas índoles, porque una de las características del sistema de sanitario es el de la promoción y prevención de la salud”.

“También, hemos luchado y controlado el dengue, que es un problema bastante difícil. Todavía no hay vacuna pero el día que haya, seguramente vamos a tener el mismo éxito, como lo hemos tenido cuando apareció la H1N1, al igual que toda las vacunas del Calendario Nacional”, sostuvo.

A su vez, recordó y lamentó que en la gestión de Mauricio Macri, muchas vacunas que eran obligatorias “fueron borradas del calendario”.

Retomando el contexto del coronavirus, el director de la UPAC remarcó que “estamos observando que, más allá de la estrategia elegida por el Estado provincial y de la prolijidad e intensidad con la que se aplicó la vacuna, la respuesta social fue magnífica. Hoy las personas reclaman cuando les toca inmunizarse y esta situación en otras partes del mundo no se observa”.

“Quiero felicitar a mis queridos conciudadanos por haber hecho oídos sordos a los mensajes antivacunas que quisieron instalar en Formosa, porque verdaderamente la prueba está en que la vacunación contra el COVID-19 es efectiva, segura y probablemente nos va a seguir protegiendo contra estas variantes nuevas”, subrayó.





Sistema de salud

En otro orden, Bareiro aseguró que “el sistema de salud de la provincia estuvo preparado antes, se reforzó y se continúa reforzando” y sostuvo que esta situación no solo se de en la ciudad capital sino también en el interior provincial.

“Allí tenemos hospitales con equipos que permiten dar respuesta a casos leves y moderados y esto tiene que ver con una suerte de Federalización provincial de política de salud y también da equidad”, resaltó.

UPAC

Para finalizar, indicó que la UPAC continúa realizando los controles en el ingreso de Mansilla, el Aeropuerto y la Terminal de Ómnibus, además de brindar atención de 24 horas en la sede.

“Si bien no hay una búsqueda activa en terreno, las personas se acercan y ante la duda, automáticamente se les realiza el testo correspondiente”, aclaró.

También, informó que actualmente se están “haciendo PCR” y explicó que esto es debido a que, al no haber circulación viral, este estudio es mucho más específico que el test rápido.

“Si un test rápido da positivo cuando se registra circulación comunitaria, está confirmada la afección en la persona, pero si no hay esta circulación y el test da negativo, no da la certeza que ese caso sospecho no tenga el virus. Como no hay tanta demanda, directamente hacemos PCR”, concluyó.