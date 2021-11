Moreno: “Hasta el jueves 11 hay tiempo para justificar la no emisión del voto en las PASO”

El presidente del Tribunal Electoral Permanente (TEP), el doctor Claudio Daniel Moreno, brindó información relevante sobre las próximas Elecciones Generales que se desarrollarán este domingo 14.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), confirmó que aquellos que no hayan votado en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) tienen tiempo hasta el jueves 11 de noviembre para justificar su no emisión. “Pueden realizarlo vía online o en la Secretaría Electoral Nacional del Juzgado Federal ubicada en Mitre 839”, precisó.

También, aclaró que “independientemente de que la persona haya votado o no en las PASO o de que haya o no justificado la no emisión, de igual manera tiene el derecho de votar en las próximas elecciones”. “Nada impide que lo haga”, remarcó.

Veda electoral

Por otra parte, recordó que el viernes 12 a las 8 de la mañana comienza la veda electoral, indicando que se divide en tres formas: una de ellas es la propagandística que empieza a regir en el día y horario ya nombrados, y la otra es la que se da durante el acto electoral de 8 a 21 horas, en donde no se puede portar insignias, vender bebidas alcohólicas, entre otras restricciones.

A su vez, especificó que actualmente ya no se pueden difundir encuestas ni sondeos de opinión.

Escrutinio

Por otra parte, hizo una breve referencia a lo que ocurrirá el domingo 14 una vez finalizados los comicios.

“Se está acondicionando el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Escuela Provincial de Educación Primaria N°66 y ya hemos cerrado con el Correo Argentino la provisión de los telegramas para poder escrutar los cargos provinciales y nacionales”, comentó a esta Agencia.

Explicó que el Gobierno Nacional se encarga de contratar al Correo para los resultados Nacionales pero no los de la provincia, porque “esta tarea es competencia de cada jurisdicción”.

Protocolo

Por último, hizo énfasis en recordar a la sociedad que la pandemia aún no ha terminado y que se deben seguir tomando los recaudos sanitarios necesarios.

“En la cola para votar hay que continuar manteniendo la distancia, el barbijo bien colocado, tener higienizadas las manos, exhibir el DNI y que cada uno lleve su propia birome”, aconsejó.

“Si bien es cierto que tenemos una vacunación muy importante que ha permitido reducir los casos y que eso nos da confianza, no significa que bajemos los brazos y dejemos de cuidarnos”, finalizó.